Кардиологом названы простые способы для уменьшения холестериновых бляшек

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кровеносные сосуды

Кардиолог Анна Кореневич напоминает, что отложение холестериновых бляшек в сосудах увеличивает риск развития опасных нарушений, включая невропатию, инсульт, сердечный приступ.

По словам врача, накопление холестерина в кровеносных сосудах в виде отложений на внутренних стенках может начинаться достаточно рано, после 30 лет.

«Это может привести к развитию атеросклероза и других опасных заболеваний»,- предупредила Кореневич.

Медик заметила, что с холестериновыми бляшками можно побороться собственными усилиями. При желании реально добиться их уменьшения на 30 процентов.

«Есть несколько простых способов, которые помогут защитить организм от атеросклероза и образования холестериновых бляшек», - заявила кардиолог.

Анна Кореневич конкретизировала, что первый важный шаг на этом пути – коррекция рациона. Улучшить состояние кровеносных артерий и сосудов можно, если
  • снизить количество продуктов с добавленным сахаром;
  • употреблять больше необработанных растительных продуктов;
  • употреблять разнообразный постный или растительный белок;
  • есть клетчатку (25-30 граммов за день).
Также кардиолог рекомендует для оздоровления сосудов употреблять продукты, содержащие полезный жир.

«Включите в рацион льняное масло и жирную морскую рыбу – в них содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые оказывают положительное воздействие на сосуды и сердце».

Другим ключевым способом улучшить состояние сосудистой системы и сердца является регулярная физическая активность, подчеркнула эксперт.

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Анна Кореневич
Анна Кореневич
ЗОЖ
кардиолог, кандидат медицинских наук
Теги : здоровье сосудов, советы врачей, Анна Кореневич