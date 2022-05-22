Кардиологом названы простые способы для уменьшения холестериновых бляшек
Кардиолог Анна Кореневич напоминает, что отложение холестериновых бляшек в сосудах увеличивает риск развития опасных нарушений, включая невропатию, инсульт, сердечный приступ.
По словам врача, накопление холестерина в кровеносных сосудах в виде отложений на внутренних стенках может начинаться достаточно рано, после 30 лет.
«Это может привести к развитию атеросклероза и других опасных заболеваний»,- предупредила Кореневич.
Медик заметила, что с холестериновыми бляшками можно побороться собственными усилиями. При желании реально добиться их уменьшения на 30 процентов.
«Есть несколько простых способов, которые помогут защитить организм от атеросклероза и образования холестериновых бляшек», - заявила кардиолог.
Анна Кореневич конкретизировала, что первый важный шаг на этом пути – коррекция рациона. Улучшить состояние кровеносных артерий и сосудов можно, если
- снизить количество продуктов с добавленным сахаром;
- употреблять больше необработанных растительных продуктов;
- употреблять разнообразный постный или растительный белок;
- есть клетчатку (25-30 граммов за день).
«Включите в рацион льняное масло и жирную морскую рыбу – в них содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые оказывают положительное воздействие на сосуды и сердце».
Другим ключевым способом улучшить состояние сосудистой системы и сердца является регулярная физическая активность, подчеркнула эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает быстрее уменьшить жир на животе.
Анна Кореневич
ЗОЖ
кардиолог, кандидат медицинских наук
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