Кардиологом названы простые способы для уменьшения холестериновых бляшек

«Это может привести к развитию атеросклероза и других опасных заболеваний»,- предупредила Кореневич.

«Есть несколько простых способов, которые помогут защитить организм от атеросклероза и образования холестериновых бляшек», - заявила кардиолог.

снизить количество продуктов с добавленным сахаром;

употреблять больше необработанных растительных продуктов;

употреблять разнообразный постный или растительный белок;

есть клетчатку (25-30 граммов за день).

«Включите в рацион льняное масло и жирную морскую рыбу – в них содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые оказывают положительное воздействие на сосуды и сердце».