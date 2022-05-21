Врачом назван «фрукт номер один» для оздоровления кишечника
Такой фрукт, как груша, оценивается некоторыми медиками как «фрукт номер один» в деле улучшения здоровья кишечника, об этом сообщила диетолог Молли Хембри.
Врач-диетолог Хембри рассказала в интервью, что употребление груш – это доступный способ дать своему организму большое количество веществ, способствующих оздоровлению организма. Медик заметила, что груши эффективно улучшают состояние главного для хорошего иммунитета органа – кишечника.
«Груша – фрукт номер один для кишечника. Один ее плод содержит до 6 граммов клетчатки, причем значительное количество составляет нерастворимое волокно в кожуре», - уточнила специалист.
Хембри подчеркнула, что потребление нерастворимой клетчатки улучшает функции кишечника и способствует росту полезных бактерий, благодаря чему снижаются риски воспалительных процессов, некоторых болезней (в частности, диабета 2 типа). Медик добавила: в составе груш также присутствуют антиоксиданты – эти вещества борются с окислительным стрессом, который повреждает клетки организма, увеличивая вероятность опухолевых образований.
Также эксперт предупредила, что кишечной микрофлоре серьезно вредит регулярное потребление промышленно переработанных продуктов, содержащих много искусственных добавок.
«Расстройство пищеварения, повышенная тяга к сладкому, постоянная усталость могут предупреждать, что с вашим кишечником не все в порядке», - поделилась врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему медики считают мед продуктом, способным вредить здоровью.
Молли Хембри (Molly Hembrey)
ЗОЖ
врач-диетолог
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