Врачом назван «фрукт номер один» для оздоровления кишечника

«Груша – фрукт номер один для кишечника. Один ее плод содержит до 6 граммов клетчатки, причем значительное количество составляет нерастворимое волокно в кожуре», - уточнила специалист.

«Расстройство пищеварения, повышенная тяга к сладкому, постоянная усталость могут предупреждать, что с вашим кишечником не все в порядке», - поделилась врач.