Врач-психиатр рассказал как чувствовать себя хорошо и увеличить продолжительность жизни
Новое исследование показывает, что люди, которые проводят время в здоровых отношениях, как романтических, так и не романтических, живут дольше, чем люди, которые проводят время в одиночестве. Это добавляет к растущему объему исследований того, как чья-то социальная жизнь может повлиять на продолжительность их жизни.
«За последние несколько десятилетий появляется все больше свидетельств того, что люди, которые более социально связаны, живут дольше, а люди, которые более изолированы или одиноки, подвергаются повышенному риску ранней смерти», - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов, специально для МедикФорум.
Последнее исследование — не первое, выявляющее связь между здоровыми отношениями и долголетием. Отношения или «социальная связь» «связаны с иммунным функционированием, восприимчивостью к вирусам и способностью создавать эффективный иммунный ответ на вакцины, а также с поведением, связанным со здоровьем».
В результате люди с большими социальными пузырями и/или романтическими отношениями с большей вероятностью будут иметь более сильную иммунную систему и, возможно, лучшие привычки в образе жизни.
Кроме того, одиночество также может повлиять на сон - в среднем одинокие люди спят хуже.
Делая вывод о влиянии отношений на продолжительность жизни, исследователи говорят, что они учитывают факторы образа жизни.
«Эти доказательства действительно являются частью давнего исследования, которое предполагает, что люди — социальные существа, и нам нужно было полагаться на других на протяжении всей истории человечества для выживания», - добавил Каштанов.
Отношения могут помочь продлить чью-то жизнь, было обнаружено, что изоляция может сократить ее из-за увеличения факторов риска таких заболеваний, как деменция.
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