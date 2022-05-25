Врач-психиатр рассказал как чувствовать себя хорошо и увеличить продолжительность жизни

«За последние несколько десятилетий появляется все больше свидетельств того, что люди, которые более социально связаны, живут дольше, а люди, которые более изолированы или одиноки, подвергаются повышенному риску ранней смерти», - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов, специально для МедикФорум.

«Эти доказательства действительно являются частью давнего исследования, которое предполагает, что люди — социальные существа, и нам нужно было полагаться на других на протяжении всей истории человечества для выживания», - добавил Каштанов.