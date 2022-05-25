Онкология: важный признак рака поджелудочной железы ухудшается в положении лежа
Показатели выживаемости при раке значительно улучшились за последнее десятилетие, но показатели выживаемости при раке поджелудочной железы отстают. Отчасти это связано со временем появления симптомов, которые часто возникают после распространения рака. И чем позже поставлен диагноз, тем меньше шансов получить излечивающее лечение. Одним из признаков заболевания может быть боль, усиливающаяся в положении лежа.
Когда начинают проявляться симптомы рака поджелудочной железы, они обычно включают пожелтение кожи и белков глаз. Это вызвано накоплением билирубина — темного вещества, вырабатываемого печенью.
«Врачи часто называют рак поджелудочной железы «молчаливой болезнью», потому что на ранних стадиях не так много заметных симптомов. Кроме того, в настоящее время нет специальных тестов, которые могли бы надежно обнаружить рак у людей, у которых нет симптомов. Когда у людей действительно есть симптомы, они часто похожи на симптомы других заболеваний, таких как язва или панкреатит», - рассказала эксклюзивно для МедикФорум врач-терапевт Ирина Андреева.
Однако по мере прогрессирования заболевания симптомы могут включать боль в верхней части живота, верхней части спины или руках. Эта боль часто описывается как «тупая» и может приходить и уходить. Обычно поражает верхнюю часть живота, среднюю или верхнюю часть спины.
Это, вероятно, вызвано опухолью, которая образовалась в теле или хвосте поджелудочной железы, потому что она может давить на позвоночник. Кроме того, боль может начаться в средней части живота и иррадиировать вниз по спине.
«Боль может усиливаться в положении лежа, и ее часто можно облегчить, если наклониться вперед», — отмечает Андреева.
Поскольку рак разрушает клетки, вырабатывающие инсулин, уровень сахара в крови может резко возрасти.
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