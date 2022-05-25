Онкология: важный признак рака поджелудочной железы ухудшается в положении лежа

«Врачи часто называют рак поджелудочной железы «молчаливой болезнью», потому что на ранних стадиях не так много заметных симптомов. Кроме того, в настоящее время нет специальных тестов, которые могли бы надежно обнаружить рак у людей, у которых нет симптомов. Когда у людей действительно есть симптомы, они часто похожи на симптомы других заболеваний, таких как язва или панкреатит», - рассказала эксклюзивно для МедикФорум врач-терапевт Ирина Андреева.

«Боль может усиливаться в положении лежа, и ее часто можно облегчить, если наклониться вперед», — отмечает Андреева.