Ученые рассказали, как витамин D влияет на риск диабета 2 типа
Ежедневные добавки витамина D, по-видимому, не предотвращают развитие диабета 2 типа у людей, которые уже подвержены высокому риску этого состояния. Такие данные представлены в исследовании под руководством Университета гигиены труда и окружающей среды.
Результаты показывают, что добавки не имели клинически значимого эффекта у взрослых с высоким риском, но они могут быть полезны для людей с недостаточной секрецией инсулина.
Некоторые исследования показали, что дефицит витамина D связан с повышенным риском развития диабета в будущем, но проверка добавок витамина D показывает противоречивые результаты. Поэтому исследователи решили оценить, может ли элдекальцитол (активная форма витамина D, используемая для лечения остеопороза в Японии) снизить риск развития диабета 2 типа у людей с нарушенной толерантностью к глюкозе.
Для исследования использовались данные 1 256 взрослых японцев с нарушенной толерантностью к глюкозе, которые собирались в период с июня 2013 года по август 2019 года. Участники были случайным образом распределены для получения стандартной суточной дозы элдекальцитола (630 участников) или плацебо (626 участников) и оценивались на наличие диабета каждые три месяца в течение трехлетнего периода наблюдения.
В течение этого периода исследователи не обнаружили значимых различий между теми, у кого развился диабет (12,5% в группе элдекальцитола и 14% в группе плацебо) и у тех, у кого уровень сахара в крови нормализовался (23% в группе элдекальцитола и 20% в группе плацебо).
Однако после поправки на 11 потенциально влияющих факторов, ученые отметили, что элдекальцитол может предотвращать диабет 2 типа у пациентов с предиабетом и недостаточной секрецией инсулина. Однако исследователи подчеркивают необходимость дальнейших исследований.
Диабетом 2 типа страдают около 480 миллионов человек во всем мире, и, по прогнозам, к 2045 году их число возрастет до 700 миллионов. Еще полмиллиарда человек имеют нарушения толерантности к глюкозе или предиабет. Потеря веса и физические упражнения могут снизить риск прогрессирования диабета 2 типа, но их трудно поддерживать, поэтому для решения проблемы необходимы новые стратегии.
Ранее ученые нашли способ предсказать риск диабета у людей с нормальным весом.
Университет гигиены труда и окружающей среды
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