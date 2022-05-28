Врач назвал признак повышенного холестерина, который появляется «чаще всего возле носа»
Важно отметить, что организму требуется хотя бы немного холестерина, чтобы работать на оптимальном уровне. Тип холестерина, который увеличивает риск сердечных заболеваний и выстилает артерии, известен как ЛПНП.
Одним из редких симптомов высокого уровня холестерина является состояние, известное как ксантелазма. Это происходит, когда на веках образуются маленькие желтые отложения. Если они разовьются, у тех, кто пострадал, может возникнуть опасение, что эти уплотнения являются раком.
«Ксантелазмы всегда доброкачественны; то есть они не раковые и не распространяются так, как рак. Они редко ухудшают зрение. Но они могут быть признаком гиперлипидемии — высокого уровня холестерина. Ксантелазму можно найти «возле носа», а также на веках», - говорит кардиолог Олег Варфоломеев в эксклюзивном интервью МедикФорум.
Когда у кого-то диагностируют высокий уровень холестерина, основные варианты лечения, которые ему рекомендуются, — это улучшение питания, регулярные физические упражнения, отказ от курения и снижение потребления алкоголя.
"Если они неэффективны, могут быть назначены статины. Эти препараты снижают уровень холестерина, вырабатываемого в печени", - добавил Варфоломеев.
Они используются для лечения и снижения риска ряда сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, стенокардия, сердечные приступы и инсульты.
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