Врач назвал признак повышенного холестерина, который появляется «чаще всего возле носа»

«Ксантелазмы всегда доброкачественны; то есть они не раковые и не распространяются так, как рак. Они редко ухудшают зрение. Но они могут быть признаком гиперлипидемии — высокого уровня холестерина. Ксантелазму можно найти «возле носа», а также на веках», - говорит кардиолог Олег Варфоломеев в эксклюзивном интервью МедикФорум.

"Если они неэффективны, могут быть назначены статины. Эти препараты снижают уровень холестерина, вырабатываемого в печени", - добавил Варфоломеев.