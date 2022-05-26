Профессор Малышева назвала простые способы профилактики инсульта и инфаркта
Снизить свои риски сердечно-сосудистых катастроф, включая инсульт и инфаркт, можно, не тратя ни рубля – одним из самых простых способов является сокращение насыщенных жиров в рационе.
Наиболее простые способы профилактики инсульта и инфаркта были названы Еленой Малышевой, которая посоветовала с этой целью
«минимум на три месяца ограничить употребление мяса и животных жиров».
Также к числу простых доступных способов профилактики инсульта и инфаркта профессор Малышева причислила физические нагрузки – регулярно выполняя упражнения, добиваясь похудения при чрезмерном весе, можно эффективно уменьшить свое содержание холестерина.
Елена Малышева подчеркнула, что сокращение количества съедаемых насыщенных жиров и регулярная адекватная физическая активность являются двумя мерами, способными снизить холестерин на 15-20%. Благодаря этому существенно улучшает состояние сосудов, а также оргунов сосудистой системы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты, употребляемые на завтрак, способствуют снижению уровня сахара в крови на протяжении дня.
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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