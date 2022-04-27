Доктор Малышева: снизить давление без лекарств можно тремя способами
По словам врача, одним из действенных нелекарственных способов снизить высокое давление является избавление от лишних килограммов.
Кардиолог Герман Гандельман вместе с доктором медицинских наук Еленой Малышевой рассказала о трех способах снизить давление без лекарств.
«Помочь снизить давление могут физические нагрузки, похудение, а также ограничение употребления соли», - сообщили доктор Малышева и доктор Гандельман.
Физические нагрузки. Медики констатируют, что если заниматься физическими упражнениями и спортом по 30 минут пять раз в неделю, артериальное давление можно снизить на 10 пунктов. По словам Гандельмана, физнагрузки побуждают организм выделять вещества, расширяющие кровеносные сосуды – это в результате дает гипотензивный эффект.
Уменьшение веса. Говоря об этом способе снизить давление без лекарств, врачи уточнили, что
«если мы снижаем вес на один килограмм, в среднем артериальное давление снижается на один миллиметр ртутного столба».
Ограничение соли. Соль в большом количестве означает больше натрия, заставляющего ткани удерживать воду, что чревато отеком сосудистых стенок, сужением сосудов и повышением АД. Малышева подчеркнула, что, сократив потребление соли, можно добиться снижения кровяного давления на 10 пунктов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что обладатели определенных групп крови в большей степени склонны к тромбообразованию.
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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