Доктор Малышева: снизить давление без лекарств можно тремя способами

«Помочь снизить давление могут физические нагрузки, похудение, а также ограничение употребления соли», - сообщили доктор Малышева и доктор Гандельман.

«если мы снижаем вес на один килограмм, в среднем артериальное давление снижается на один миллиметр ртутного столба».