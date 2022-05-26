Названы продукты для завтрака, снижающие уровень сахара в течение дня
Определенные продукты, употребляемые на завтрак, могут снижать уровень сахара в крови на протяжении дня, способствуя тем самым профилактике гипергликемии и диабета.
Ученые констатируют, что человеческий организм использует сахар для выработки энергии. В самом начале дня, между 3 и 8 часами утра в теле начинает повышаться уровень накопленного сахара, необходимого ему, чтобы подготовиться к предстоящему дню. Между тем, для диабетиков очень важно поддерживать уровень сахара стабильным, не допуская его повышения или падения. Подобные перепады в содержании сахара чреваты возникновением долгосрочных проблем со здоровьем, включая болезни сердца, потерю зрения, заболевания почек.
Одним из способов поддерживать ровный уровень сахара в крови является употребление «правильных» продуктов на завтрак.
«Правильные продукты для завтрака позволяют человеку чувствовать себя сытым и предотвращают переедание в течение дня. Полный отказ от завтрака оказывает негативное влияние на уровень сахара в крови. Участники испытаний демонстрировали необычайные пики сахара в крови после обеда и после ужина в те дни, когда они пропускали завтрак», - сообщается в отчете, опубликованном в Diabetes Care.
Экспертами были названы продукты для завтрака, снижающие уровень сахара в течение дня.
- Овес.
- Авокадо.
- Семена льна.
- Яйца.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем опасна привычка пить крепко заваренный чай.
Оставить комментарий