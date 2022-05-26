Названы продукты для завтрака, снижающие уровень сахара в течение дня

«Правильные продукты для завтрака позволяют человеку чувствовать себя сытым и предотвращают переедание в течение дня. Полный отказ от завтрака оказывает негативное влияние на уровень сахара в крови. Участники испытаний демонстрировали необычайные пики сахара в крови после обеда и после ужина в те дни, когда они пропускали завтрак», - сообщается в отчете, опубликованном в Diabetes Care.

Овес.

Авокадо.

Семена льна.

Яйца.