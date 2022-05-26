Головная боль и озноб названы среди основных признаков оспы обезьян

Лихорадка.

Сильная головная боль.

Болезненность в мышцах.

Боль в спине.

Увеличение лимфоузлов.

Озноб.

Чувство изнуренности, истощения.

«Через несколько дней после появления первых симптомов, у зараженного человека начинает проявляться на лице и теле сыпь, затем струпья, отпадающие через какое-то время».