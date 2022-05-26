Головная боль и озноб названы среди основных признаков оспы обезьян
Медики перечислили основные признаки оспы обезьян – к первостепенным они отнесли в том числе ломоту в мышцах, озноб и головную боль.
Перечень из ключевых признаков нового вирусного заболевания был сформулирован экспертами из CDC. Вот список симптомов оспы обезьян.
- Лихорадка.
- Сильная головная боль.
- Болезненность в мышцах.
- Боль в спине.
- Увеличение лимфоузлов.
- Озноб.
- Чувство изнуренности, истощения.
«Через несколько дней после появления первых симптомов, у зараженного человека начинает проявляться на лице и теле сыпь, затем струпья, отпадающие через какое-то время».
Вирус, провоцирующие развитие этой инфекции, проникает в организм через участки поврежденной кожи или слизистых, а также через рот и дыхательные пути. Возможны бытовые передачи, а также заражение от животных.
Эксперты рекомендуют незамедлительно обращаться к врачу при подозрении на заражение оспой обезьян .
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прием витамина С не дает лечебного эффекта при простуде.
CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний)
Здоровье
национальный институт общественного здравоохранения США, интегрированный в состав Министерства здравоохранения и социальных служб
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