Россиянам назвали лучший способ контролировать высокое давление и его ранние признаки
Медики напоминают россиянам, что надлежащий мониторинг, лечение , а также знание признаков повышенного давления могут спасти жизнь.
Гипертония, которая характеризуется стойким высоким кровяным давлением, возникает вследствие уменьшения просвета сосудов, в результате которого затрудняется нормальный ток крови. В этих обстоятельствах начинает повышаться давление, оказываемое кровью на стенки сосудов. Сердцу при этом требуется работать с большим напряжением, чтобы проталкивать кровь сквозь суженное пространство сосудов, которое становится таковым, как правило, из-за отложений жира, холестерина.
Последствием данных процессов становится повреждение сосудистых стенок, которые истончаются и травмируются из-за усилившегося давления крови, а также быстрый износ сердечной мышцы, подвергающейся разного рода нарушениям.
«Если гипертонию не лечить, это повышает вероятность серьезных проблем, таких как сердечные приступы и инсульты», - предупреждают врачи россиян.
Проблема в том, что гипертония часто развивается, не имея явных симптомов. Многие люди не знают, что являются гипертониками.
Называя лучший способ контролировать высокое давление, врачи уточняют, что им является раннее выявление с последующей профилактикой повышения АД. В свою очередь, выявить гипертонию на ранней стадии можно только, если периодически измерять показатели кровяного давления и проходить медосмотры. Людям возрастом 40 лет и старше следует знать цифры своего АД, подчеркивают эксперты.
Возможные признаки гипертонии. Врачи рекомендуют взрослым россиянам проверять свое артериальное давление при возникновении головной боли. Такая боль может быть результатом сосудистого спазма головного мозга – характерного для гипертонии явления.
Ранние признаки.Помимо головной боли, к ним относятся
- Шумы в ушах.
- «Мушки» в глазах.
- Общее ощущение слабости, снижение работоспособности.
- Нарушения сна.
- Ощущение тяжести, пульсации в голове, головокружение.
- Эпизоды учащенного сердцебиения.
- Краснота лица.
- Обильный пот.
- Ознобы.
- Отеки вокруг глаз.
- Приступы раздражительности, тревоги.
- Нарушается координация движений, меняется походка.
- Ухудшается зрение.
- Снижаются мыслительные способности, памяти.
- Ощущается слабость в конечностях (может быть резкой, когда невозможно стоять на ногах).
- Возникают проблемы с работой почек, головного мозга.
- Ощущаются боли в области сердца.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на опасно высокий уровень холестерина указывают некоторые изменения в состоянии ног.
ног.
Оставить комментарий