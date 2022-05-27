Россиянам назвали лучший способ контролировать высокое давление и его ранние признаки

«Если гипертонию не лечить, это повышает вероятность серьезных проблем, таких как сердечные приступы и инсульты», - предупреждают врачи россиян.

Ранние признаки.

Шумы в ушах.

«Мушки» в глазах.

Общее ощущение слабости, снижение работоспособности.

Нарушения сна.

Ощущение тяжести, пульсации в голове, головокружение.

Эпизоды учащенного сердцебиения.

Краснота лица.

Обильный пот.

Ознобы.

Отеки вокруг глаз.

Приступы раздражительности, тревоги.

Нарушается координация движений, меняется походка.

Ухудшается зрение.

Снижаются мыслительные способности, памяти.

Ощущается слабость в конечностях (может быть резкой, когда невозможно стоять на ногах).

Возникают проблемы с работой почек, головного мозга.

Ощущаются боли в области сердца.