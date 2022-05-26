Врачи: об опасно высоком уровне холестерина говорит состояние пальцев на ногах

«Атеросклероз может вести к серьезным (и нередко фатальным) проблемам, таким как критическая ишемия конечностей».

О высоком уровне холестерина и его опасном осложнении в виде критической ишемии конечностей говорит состояние пальцев на ногах.

Пальцы ног темнеют, приобретают насыщенно красный, близкий к черному цвет.

Кожа на пальцах ног или нижних конечностях становится холодной, кажется онемевшей.

Пальцы ног становятся распухшими.

В пораженных областях возможны боль, выделение гноя.

Внезапно возникающие ощущения сильной, жгучей боли в ногах и ступнях, возможной даже во время отдыха.

Кожа ног становится бледной, блестящей, гладкой, сухой.

На ступнях и голенях появляются долго не заживающие повреждения – царапины, язвы, натертости.

Мышцы ног ослабевают, уменьшаются в объеме.