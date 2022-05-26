Врачи: об опасно высоком уровне холестерина говорит состояние пальцев на ногах
Если ваш уровень холестерина становится опасно высоким, это может вызывать определенные изменения в состоянии пальцев на ногах – например, они оказываются необычно холодными или меняют свой цвет.
Как известно, холестерин не вреден по своему определению – в определенном количестве он необходим организму для выполнения разных задача: выработки энергии и гормонов, построения структуры клеточных мембран, активного обмена веществ. Опасность возникает, когда начинает возрастать содержание так называемого «плохого» холестерина, который транспортируется липопротеинами низкой плотности (ЛПНП). Его высокий уровень означает, что в артериях и сосудах аккумулировано большое количество жиросодержащих отложений, ухудшающих проводимость крови и угрожающих полной закупоркой. Когда артерии блокируются этими жировыми веществами, (бляшками), человек подвергается сердечному приступу или инсульту.
Накопление в артериях холестерина и других жировых компонентов и формирование из них бляшек говорит о развитии атеросклероза – патологического процесса, подразумевающего ухудшение состояния и функций кровеносных сосудов. Врачи предупреждают:
«Атеросклероз может вести к серьезным (и нередко фатальным) проблемам, таким как критическая ишемия конечностей».
Что такое критическая ишемия конечностей: симптомы. Данное состояние возникает, когда приток крови к ногам становится сильно ограниченным, вызывая неблагоприятные изменения в их тканях и нервах.
О высоком уровне холестерина и его опасном осложнении в виде критической ишемии конечностей говорит состояние пальцев на ногах.
Вот его симптомы.
- Пальцы ног темнеют, приобретают насыщенно красный, близкий к черному цвет.
- Кожа на пальцах ног или нижних конечностях становится холодной, кажется онемевшей.
- Пальцы ног становятся распухшими.
- В пораженных областях возможны боль, выделение гноя.
Другие предупредительные признаки критической ишемии конечностей могут проявляться на более ранних этапах.
- Внезапно возникающие ощущения сильной, жгучей боли в ногах и ступнях, возможной даже во время отдыха.
- Кожа ног становится бледной, блестящей, гладкой, сухой.
- На ступнях и голенях появляются долго не заживающие повреждения – царапины, язвы, натертости.
- Мышцы ног ослабевают, уменьшаются в объеме.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может возникнуть синдром беспокойных ног.
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