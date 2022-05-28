Статины: побочный эффект, который не проходит» после прекращения приема препарата
Статины предназначены для снижения исходного уровня холестерина, помогая предотвратить серьезные сердечные события, такие как инсульт или сердечный приступ. Однако степень побочных эффектов препарата отпугивает некоторых людей от его приема. Осложнения, связанные с мышцами, являются наиболее распространенными жалобами, возникающими в результате терапии. В редких случаях повреждение может стать необратимым.
Статины назначают людям с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Препарат приветствуется в научном сообществе за его способность снижать концентрацию холестерина ЛПНП на ошеломляющие 40 и более процентов. В некоторых исследованиях было обнаружено, что препарат вырабатывает антитела, атакующие мышцы, что известно как миозит.
Некоторые медицинские источники объясняют, что миозит может пройти, если прекратить прием статинов, но иногда он продолжается, и необходимо использовать стероиды, чтобы взять его под контроль. Однако некоторые виды миозита могут быть необратимыми.
Кардиолог Олег Варфоломеев рассказал эксклюзивно для МедикФорум, что миозит - это хроническое изнурительное состояние, которое можно разделить на несколько форм.
"Наиболее тревожным типом является некротизирующий миозит, который не проходит после прекращения приема статинов. Когда миозит пациента называют некротизирующим, это происходит потому, что биопсия показывает меньше воспаления в мышечной ткани, а скорее свидетельствует о гибели мышечных клеток или некрозе. Это заставляет пациентов с пожизненными изменениями делать даже простые вещи, такие как вставание из сидячего положения и даже поднятие рук над головой", - говорит Варфоломеев.
К счастью, это очень редкое заболевание, которое не встречается у подавляющего большинства пациентов, принимающих статины.
Ранее Медикфорум писал о лечении варикоза.
Оставить комментарий