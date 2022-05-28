Статины: побочный эффект, который не проходит» после прекращения приема препарата

"Наиболее тревожным типом является некротизирующий миозит, который не проходит после прекращения приема статинов. Когда миозит пациента называют некротизирующим, это происходит потому, что биопсия показывает меньше воспаления в мышечной ткани, а скорее свидетельствует о гибели мышечных клеток или некрозе. Это заставляет пациентов с пожизненными изменениями делать даже простые вещи, такие как вставание из сидячего положения и даже поднятие рук над головой", - говорит Варфоломеев.

Статины назначают людям с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Препарат приветствуется в научном сообществе за его способность снижать концентрацию холестерина ЛПНП на ошеломляющие 40 и более процентов. В некоторых исследованиях было обнаружено, что препарат вырабатывает антитела, атакующие мышцы, что известно как миозит.Некоторые медицинские источники объясняют, что миозит может пройти, если прекратить прием статинов, но иногда он продолжается, и необходимо использовать стероиды, чтобы взять его под контроль. Однако некоторые виды миозита могут быть необратимыми.что миозит - это хроническое изнурительное состояние, которое можно разделить на несколько форм.К счастью, это очень редкое заболевание, которое не встречается у подавляющего большинства пациентов, принимающих статины.Ранее Медикфорум писал о лечении варикоза.