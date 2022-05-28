Мини-инсульт: 4 рекомендации по предотвращению повторного инсульта

«Пораженные клетки мозга снова начинают работать, когда кровоснабжение восстанавливается», — говорит врач-невролог Александра Алехина, в интервью МедикФорум.

Онемение или слабость на одной стороне тела

Опущение одной стороны лица

Невнятная речь или внезапные проблемы со зрением, равновесием или ходьбой

«Примерно у каждого третьего человека, перенесшего ТИА, в последующем случается инсульт. Риск инсульта особенно высок через 48 часов после ТИА».

«Вы должны быть осмотрены быстро и пройти сканирование головного мозга, сканирование кровеносных сосудов, анализы крови и тесты сердца. Благодаря этим результатам врачи могут более точно нацеливать лечение для профилактики инсульта».