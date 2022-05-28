Мини-инсульт: 4 рекомендации по предотвращению повторного инсульта
Мини-инсульт, также известный как транзиторная ишемическая атака (ТИА), отличается от полного инсульта. Первый, мини-инсульт, может быть предупредительным признаком надвигающегося, более опасного для жизни инсульта. Во время ТИА блокировка, вызывающая недостаток насыщенной кислородом крови, достигающей головного мозга, носит временный характер.
«Пораженные клетки мозга снова начинают работать, когда кровоснабжение восстанавливается», — говорит врач-невролог Александра Алехина, в интервью МедикФорум.
При полном инсульте, когда кровоснабжение прекращается на значительное время, клетки головного мозга повреждаются и погибают. Если у вас уже была ТИА, доктор Атвал заверил: «Существует много способов, с помощью которых вы можете предотвратить риск повторного инсульта».
Во-первых, при возникновении инсульта «необходима немедленная экспертная медицинская оценка».
Предупредительные признаки инсульта включают:
- Онемение или слабость на одной стороне тела
- Опущение одной стороны лица
- Невнятная речь или внезапные проблемы со зрением, равновесием или ходьбой
«Примерно у каждого третьего человека, перенесшего ТИА, в последующем случается инсульт. Риск инсульта особенно высок через 48 часов после ТИА».
Таким образом, любые предупреждающие признаки инсульта в первую очередь должны быть обследованы медицинским работником.
«Вы должны быть осмотрены быстро и пройти сканирование головного мозга, сканирование кровеносных сосудов, анализы крови и тесты сердца. Благодаря этим результатам врачи могут более точно нацеливать лечение для профилактики инсульта».
Далее, очень важно принимать лекарства, прописанные вам после инсульта.
Вам следует избегать курения, которое увеличивает риск инсульта и некоторых видов рака. Отсутствие физических упражнений, употребление слишком большого количества сахара и чрезмерное употребление алкоголя вредны для мозга.
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