Симптомы инсульт: 2 ощущения на лице, руке или ноге

Внезапная спутанность сознания, проблемы с речью или трудности с пониманием речи.

Внезапное ухудшение зрения одним или обоими глазами.

Внезапные проблемы с ходьбой, головокружение, потеря равновесия или нарушение координации.

Внезапная сильная головная боль без известной причины.

«Если вы подозреваете, что у вас или у кого-то еще инсульт, немедленно позвоните вызовите скорую помощь. Даже если симптомы исчезнут, пока вы ждете скорую помощь, все равно важно обратиться в больницу для обследования. Симптомы инсульта, которые исчезают быстро и менее чем за 24 часа, могут означать, что у вас была транзиторная ишемическая атака (ТИА). Эти симптомы также следует рассматривать как неотложную медицинскую помощь, чтобы снизить вероятность повторного инсульта».

«Признаки и симптомы инсульта варьируются от человека к человеку, но обычно начинаются внезапно. Поскольку разные части вашего мозга контролируют разные части вашего тела, ваши симптомы будут зависеть от пораженной части вашего мозга и степени повреждения».