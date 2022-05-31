Симптомы инсульт: 2 ощущения на лице, руке или ноге
Инсульт может случиться с каждым, но есть некоторые вещи, которые повышают риск инсульта. Важно знать, каковы факторы риска, и делать все возможное, чтобы снизить риск». Внезапное онемение или слабость в лице, руке или ноге, особенно на одной стороне тела, является признаком инсульта.
Другие признаки включают в себя:
- Внезапная спутанность сознания, проблемы с речью или трудности с пониманием речи.
- Внезапное ухудшение зрения одним или обоими глазами.
- Внезапные проблемы с ходьбой, головокружение, потеря равновесия или нарушение координации.
- Внезапная сильная головная боль без известной причины.
«Если вы подозреваете, что у вас или у кого-то еще инсульт, немедленно позвоните вызовите скорую помощь. Даже если симптомы исчезнут, пока вы ждете скорую помощь, все равно важно обратиться в больницу для обследования. Симптомы инсульта, которые исчезают быстро и менее чем за 24 часа, могут означать, что у вас была транзиторная ишемическая атака (ТИА). Эти симптомы также следует рассматривать как неотложную медицинскую помощь, чтобы снизить вероятность повторного инсульта».
Вы не должны откладывать, если вы чувствуете себя очень плохо или думаете, что что-то серьезно не так.
«Признаки и симптомы инсульта варьируются от человека к человеку, но обычно начинаются внезапно. Поскольку разные части вашего мозга контролируют разные части вашего тела, ваши симптомы будут зависеть от пораженной части вашего мозга и степени повреждения».
Знание факторов риска инсульта, соблюдение рекомендаций врача и ведение здорового образа жизни» являются лучшими шагами, которые вы можете предпринять для предотвращения инсульта.
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