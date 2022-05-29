Врач Мясников назвал привычки, ведущие к болезням пищеварительной системы

«Чтобы не было проблем, нужно меньше есть, пить спиртного. Но самое главное, что должен делать каждый человек, это регулярно проходить обследование на наличие в организме такой бактерии», - поделился рекомендацией врач Мясников.

Рассуждая о возможных причинах заболеваний пищеварительной системы, доктор Мясников заметил, что к ним часто ведут такие привычки, как переедание, употребление спиртных напитков. Также, заметил врач, одним из ключевых факторов этих болезней, является поражение пищеварительного тракта бактерий хеликобактер пилори, которая вызывает воспаление слизистой оболочки желудка и гастрит, образование язв, появление других болезней ЖКТ вплоть до рака.Среди полезных привычек, способствующих хорошему здоровью пищеварительной системы, одной из самых важных медик считает тщательное пережевывание пищи. Когда человек полноценно разжевывает пищу, она лучше пропитывается слюной, содержащей ферменты. Благодаря им происходит более качественное усвоение витаминов и минералов организмом – это в целом благоприятно сказывается на здоровье.Кроме того, для профилактики болезней пищеварительной системы следует отказаться от переработанных продуктов и полуфабрикатов, регулярно завтракать, не употреблять слишком горячих или холодных блюд и напитков, самостоятельно готовить пищу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как не допустить растяжения желудка