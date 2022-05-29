Дефицит витамина B12: низкий уровень может вызвать постоянное жжение в ногах

"Одним из симптомов дефицита B12 является жжение в ногах. Это признак повреждения нервов и указывает дефицит витаминов группы В в качестве потенциальной причины", - говорит невролог Александра Алехина в интервью МедикФорум.

Усталость

Недостаток энергии

Одышка

Слабость

Головные боли

Бледность кожи

Учащенное сердцебиение

Шум в ушах

Потеря аппетита

Потеря веса

"Помимо ряда симптомов, невыявленный дефицит B12 может привести к необратимым осложнениям, если его не лечить. Эти осложнения варьируются от неврологических изменений до бесплодия, от рака желудка до расщелины позвоночника у нерожденных детей", - добавляет Алехина.