Дефицит витамина B12: низкий уровень может вызвать постоянное жжение в ногах

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Дефицит витамина B12: низкий уровень может вызвать постоянное жжение в ногах

Тело нуждается в витамине B12, чтобы производить эритроциты, поддерживать здоровье нервной системы и высвобождать энергию из пищи. В результате витамин B12 имеет решающее значение для поддержания общего состояния здоровья и продления жизни. Если кому-то не хватает витамина B12, у него развивается витаминно-дефицитная анемия B12. Как и другие дефициты, анемия витамина 12 может вызывать симптомы, варьирующиеся от безобидных до болезненных.

"Одним из симптомов дефицита B12 является жжение в ногах. Это признак повреждения нервов и указывает дефицит витаминов группы В в качестве потенциальной причины", - говорит  невролог Александра Алехина в интервью МедикФорум.

К другим симптомам дефицита B12 относятся:

  • Усталость
  • Недостаток энергии
  • Одышка
  • Слабость
  • Головные боли
  • Бледность кожи
  • Учащенное сердцебиение
  • Шум в ушах
  • Потеря аппетита
  • Потеря веса

"Помимо ряда симптомов, невыявленный дефицит B12 может привести к необратимым осложнениям, если его не лечить. Эти осложнения варьируются от неврологических изменений до бесплодия, от рака желудка до расщелины позвоночника у нерожденных детей", - добавляет Алехина.

Следовательно, важно лечить дефицит B12 как можно скорее после того, как он был выявлен и диагностирован.

Ранее Медикфорум писал о синдроме беспокойных ног.
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