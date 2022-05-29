Дефицит витамина B12: низкий уровень может вызвать постоянное жжение в ногах
Тело нуждается в витамине B12, чтобы производить эритроциты, поддерживать здоровье нервной системы и высвобождать энергию из пищи. В результате витамин B12 имеет решающее значение для поддержания общего состояния здоровья и продления жизни. Если кому-то не хватает витамина B12, у него развивается витаминно-дефицитная анемия B12. Как и другие дефициты, анемия витамина 12 может вызывать симптомы, варьирующиеся от безобидных до болезненных.
"Одним из симптомов дефицита B12 является жжение в ногах. Это признак повреждения нервов и указывает дефицит витаминов группы В в качестве потенциальной причины", - говорит невролог Александра Алехина в интервью МедикФорум.
К другим симптомам дефицита B12 относятся:
- Усталость
- Недостаток энергии
- Одышка
- Слабость
- Головные боли
- Бледность кожи
- Учащенное сердцебиение
- Шум в ушах
- Потеря аппетита
- Потеря веса
"Помимо ряда симптомов, невыявленный дефицит B12 может привести к необратимым осложнениям, если его не лечить. Эти осложнения варьируются от неврологических изменений до бесплодия, от рака желудка до расщелины позвоночника у нерожденных детей", - добавляет Алехина.
Следовательно, важно лечить дефицит B12 как можно скорее после того, как он был выявлен и диагностирован.
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