Дефицит витамина B12: врач назвал неспецифический симптом - "это первый признак"

«Неспецифические симптомы, такие как усталость, являются самыми ранними проявлениями. Вегетативная дисфункция, по-видимому, является обычным проявлением функционального дефицита витамина B12 и возникает на ранних стадиях болезненного процесса», - сказал невролог в эксклюзивном комментарии для МедикФорум.

Покалывания в руках и ногах (парестезия).

Потеря физической координации (атаксия), которая может повлиять на все ваше тело и вызвать трудности с речью или ходьбой.

Повреждение частей нервной системы (периферическая невропатия), особенно в ногах.