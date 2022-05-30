Дефицит витамина B12: врач назвал неспецифический симптом - "это первый признак"

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Дефицит витамина B12: врач назвал неспецифический симптом - "это первый признак"

Витамин B12 поддерживает многие важные процессы в организме, такие как синтез ДНК, производство энергии и функции центральной нервной системы. Таким образом, нехватка B12 может вызвать каскад проблем. Важно реагировать на предупреждающие знаки, поскольку длительный дефицит B12 может привести к постоянным проблемам.

Затруднением раннего выявления является «неспецифический» характер симптомов.

Врач-невролог Александра Алехина назвала неспецифический симптом.
«Неспецифические симптомы, такие как усталость, являются самыми ранними проявлениями. Вегетативная дисфункция, по-видимому, является обычным проявлением функционального дефицита витамина B12 и возникает на ранних стадиях болезненного процесса», - сказал невролог в эксклюзивном комментарии для МедикФорум.

Вегетативная дисфункция, также известная как вегетативная невропатия, возникает, когда повреждаются нервы, контролирующие непроизвольные функции организма.

Признаки и симптомы вегетативной невропатии зависят от пораженных нервов.

Знаки включают:
  • Покалывания в руках и ногах (парестезия).
  • Потеря физической координации (атаксия), которая может повлиять на все ваше тело и вызвать трудности с речью или ходьбой.
  • Повреждение частей нервной системы (периферическая невропатия), особенно в ногах.
Важно отметить, что если низкий уровень B12 вызывает повреждение нервов, оно может быть необратимым. Вот почему врачи настоятельно рекомендуют вам обратиться к врачу общей практики, если вы испытываете симптомы дефицита витамина B12.

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