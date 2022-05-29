Онкология: использование телефона в определенное время дня может удвоить риск рака

«661 больной раком кишечника сравнивался с 1322 контрольными. Авторы подсчитали, используя данные спутникового мониторинга об искусственном ночном облучении, что воздействие синего света увеличивает риск рака кишечника на 60 процентов. Синий свет связан с повышенной заболеваемостью другими видами рака, такими как рак молочной железы и простаты. Работники, работающие допоздна, подвержены повышенному риску рака молочной железы».

«Известно, что синий свет предотвращает выброс гормона сна мелатонина. Мелатонин делает гораздо больше, чем просто вызывает сон».