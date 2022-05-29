Онкология: использование телефона в определенное время дня может удвоить риск рака
Череда прорывов в исследованиях рака за последнее десятилетие помогла значительно увеличить выживаемость. Но предотвращение болезни остается важным направлением деятельности ученых. Привычки, которые наполняют нашу повседневную жизнь, в том числе использование телефона, могут повлиять на риск развития рака.
Рак — это заболевание, которое возникает, когда ДНК-клетки приобретают способность размножаться и выходить из-под контроля. Болезнь имеет много известных причин, но многие из них упускаются из виду в повседневной жизни. Исследователи обнаружили, что воздействие высоких уровней синего света на открытом воздухе ночью может увеличить риск рака простаты в два раза.
Синий свет считается наиболее вредным для здоровья человека из-за его интенсивности. Он имеет более короткую длину волны, чем другой свет в видимом спектре, что означает, что он излучает больше энергии, чем другой видимый свет.
По словам онколога Андрея Воробьева существуют дополнительные доказательства пагубного воздействия синего света на наше здоровье. Специально для МедикФорум он прокомментировал новое исследование.
«661 больной раком кишечника сравнивался с 1322 контрольными. Авторы подсчитали, используя данные спутникового мониторинга об искусственном ночном облучении, что воздействие синего света увеличивает риск рака кишечника на 60 процентов. Синий свет связан с повышенной заболеваемостью другими видами рака, такими как рак молочной железы и простаты. Работники, работающие допоздна, подвержены повышенному риску рака молочной железы».
Предыдущие исследования показали, что синий свет оказывает эффект домино на несколько биологических механизмов в организме, таких как выработка мелатонина. Ограничение мелатонина напрямую влияет на цикл сна и бодрствования, также известный как циркадные ритмы организма.
«Известно, что синий свет предотвращает выброс гормона сна мелатонина. Мелатонин делает гораздо больше, чем просто вызывает сон».
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