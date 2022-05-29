Бактерии, обнаруженные в насадках для душа, могут вызвать потенциально смертельную пневмонию

«Люди вдыхают эти аэрозоли в легкие через аспирацию, поскольку они достаточно малы, чтобы их можно было вдохнуть», — поясняет компания. Затем легкие заражаются бактериями Legionella, и человек заражается болезнью легионеров или лихорадкой Понтиак. Болезнь легионеров — потенциально смертельная форма пневмонии, и все восприимчивы к инфекции», - говори терапевт Ирина Андреева, специально для МедикФорум.

"Для тех, кто заболевает болезнью легионеров во время пребывания в медицинском учреждении, умирает примерно каждый четвертый. Вне лечебных учреждений - каждый десятый. С другой стороны, лихорадка Понтиак, которая также вызывается бактериями легионеллы, может вызывать лихорадку, головные и мышечные боли".