Бактерии, обнаруженные в насадках для душа, могут вызвать потенциально смертельную пневмонию
Вдыхание некоторых микробов, а именно бактерий Legionella, считается способом передачи потенциально смертельной пневмонии, известной как болезнь легионеров. Каждый десятый человек, заболевший этим недугом, умирает из-за болезни.
Бактерии Legionella, которые вызывают потенциально смертельную болезнь легионеров, обычно накапливаются в душе или сливе воды, которым не пользуются регулярно. Бактерии специализируются на заражении иммунных клеток человека, таких как макрофаги, которые отвечают за уничтожение чужеродных захватчиков.
Когда люди включают душ или кран, капли воды, зараженные бактериями Legionella, распространяются через брызги, образующиеся в виде мелких капель, известных как аэрозоли.
«Люди вдыхают эти аэрозоли в легкие через аспирацию, поскольку они достаточно малы, чтобы их можно было вдохнуть», — поясняет компания. Затем легкие заражаются бактериями Legionella, и человек заражается болезнью легионеров или лихорадкой Понтиак. Болезнь легионеров — потенциально смертельная форма пневмонии, и все восприимчивы к инфекции», - говори терапевт Ирина Андреева, специально для МедикФорум.
Тем не менее, к тем, кто особенно подвержен тяжелому воспалению легких, относятся курильщики, сильно пьющие, люди, страдающие хроническими респираторными заболеваниями, диабетики и все лица старше 45 лет.
"Для тех, кто заболевает болезнью легионеров во время пребывания в медицинском учреждении, умирает примерно каждый четвертый. Вне лечебных учреждений - каждый десятый. С другой стороны, лихорадка Понтиак, которая также вызывается бактериями легионеллы, может вызывать лихорадку, головные и мышечные боли".
Если не лечить, инфекция может стать более тяжелой в течение первой недели, и инфицированные люди могут испытывать дополнительные симптомы, такие как кашель с зеленой мокротой и одышка.
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