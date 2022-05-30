Как проявляется ожирение печени: предупреждающие признаки воспаления и повреждения
У некоторых людей ожирение печени быстро прогрессирует как патология, принимая формы опасных для жизни состояний.
Здоровая печень должна содержать мало жира или вообще не содержать его, но статистика говорит, что среди взрослых людей примерно каждый третий является владельцем печени, содержащей некоторое количество жира, то есть, имеет раннюю стадию НАЖБП, жировой болезни печени.
НАЖБП – это обобщающий термин, обозначающий ряд состояний, вызванных накоплением жира в печени. Часто подобный тип ожирения печени остается на ранней стадии – в органе при этом содержится относительно небольшое количество жира. Симптомы этого состояния часто бывают неспецифическими, «размытыми», и на них не обращают внимания до тех пор, пока печень не начинает подвергаться существенному повреждению.
Итак, если у вас имеется НАЖБП и незначительное ожирение печени, могут возникать следующие симптомы.
- Усталость, общее чувство вялости, отсутствие энергии.
- Дискомфорт в верхней правой части живота.
Предупреждающие признаки.Если у вас появятся какие-либо из следующих симптомов, немедленно сообщите об врачу.
- Желтизна глаз и кожи (желтуха).
- Легко возникающие синяки.
- Темная моча.
- Отек области живота (асцит).
- Рвота кровью.
- Темный, смолистого вида стул.
- Периоды спутанности сознания, забывчивости, смены настроения .
- Кожный зуд.
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