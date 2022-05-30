Онкология: прием поливитаминов связан с высоким риском развития рака
Многие используют поливитамины, чтобы пополнить запасы витаминов или минералов, которых им может не хватать в рационе. Как следует из названия, поливитамины содержат ряд витаминов и минералов. Хотя есть веские основания для приема поливитаминов, особенно если вы не можете получить их достаточно с пищей, прием таких добавок может представлять скрытые риски для здоровья.
Исследование связало более широкое использование поливитаминов с общим более высоким риском некоторых видов рака.
«Поливитамины являются одними из наиболее часто используемых добавок, но их эффективность в предотвращении рака остается неясной», — говорит диетолог-нутрициолог Игорь Строков в интервью МедикФорум. - Ученые изучили связь между использованием поливитаминов и рисками общего и локализованного рака в большой когорте, чтобы установить потенциальные профилактические или вредные отношения».
Несколько более высокий общий риск рака наблюдался у мужчин (но не у женщин), которые ежедневно принимали один или несколько поливитаминов, по сравнению с теми, кто их не принимал. Последнее отражало более высокий риск развития рака предстательной железы и лейкемии.
Прием более одного поливитамина в день также был тесно связан с риском развития рака ротоглотки у женщин. Напротив, ежедневное употребление поливитаминов было обратно связано с риском развития рака толстой кишки у обоих полов.
«Нет надежных доказательств того, что какие-либо пищевые добавки могут помочь предотвратить рак», - добавляет Строков, комментируя исследование.
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