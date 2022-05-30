Онкология: прием поливитаминов связан с высоким риском развития рака

«Поливитамины являются одними из наиболее часто используемых добавок, но их эффективность в предотвращении рака остается неясной», — говорит диетолог-нутрициолог Игорь Строков в интервью МедикФорум. - Ученые изучили связь между использованием поливитаминов и рисками общего и локализованного рака в большой когорте, чтобы установить потенциальные профилактические или вредные отношения».

«Нет надежных доказательств того, что какие-либо пищевые добавки могут помочь предотвратить рак», - добавляет Строков, комментируя исследование.