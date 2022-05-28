Почему снижается иммунитет: врачом названы 5 ключевых причин

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В интервью врача-иммунолога Анны Кареевой прозвучало пояснение, что организму человека присущи два вида иммунитета, такие как врожденный и приобретенный.

«Врожденный иммунитет есть у человека с рождения – это набор нейтрофилов, моноцитов и естественных киллеров, а также других защитных функций, формируемых в период внутриутробного развития», - рассказала Кареева.

Что касается приобретенного иммунитета, врач заметила, что его «нужно формировать». Это означает, что организм должен сталкиваться с разными патогенами, возбудителями болезней, вырабатывать антитела и приобретать память о таком способе борьбы с инфекциями.

В то же время, заметила Кареева некоторые факторы, присутствующие в жизни человека, могут способствовать снижению иммунитета, то есть ослаблению его способности сопротивляться болезнетворным возбудителям, ослабление его иммунной памяти.

Врачом были названы пять ключевых причин низкого иммунитета.
  • Стресс.
  • Нехватка витамина D. Медик констатирует, что он является природным регулятором врожденного и приобретенного типов иммунитета.
  • Недостаток цинка. Кареева объяснила, что процессы формирования иммунитета задействуют цинк, вдобавок он необходим, чтобы воспрепятствовать развитию стрептококков в легких.
  • Низкий уровень витамина А. По словам врача, данный витамин используется организмом для формирования внутреннего защитного слоя в дыхательной системе, которая при его дефиците подвергается частым инфекциям.
  • … и витамина С. Он усиливает защиту организма от патогенных бактерий, вследствие нехватки витамина возникает подверженность бактериальным инфекциям.
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