Почему снижается иммунитет: врачом названы 5 ключевых причин

«Врожденный иммунитет есть у человека с рождения – это набор нейтрофилов, моноцитов и естественных киллеров, а также других защитных функций, формируемых в период внутриутробного развития», - рассказала Кареева.

Стресс .

. Нехватка витамина D . Медик констатирует, что он является природным регулятором врожденного и приобретенного типов иммунитета.

. Медик констатирует, что он является природным регулятором врожденного и приобретенного типов иммунитета. Недостаток цинка . Кареева объяснила, что процессы формирования иммунитета задействуют цинк, вдобавок он необходим, чтобы воспрепятствовать развитию стрептококков в легких.

. Кареева объяснила, что процессы формирования иммунитета задействуют цинк, вдобавок он необходим, чтобы воспрепятствовать развитию стрептококков в легких. Низкий уровень витамина А . По словам врача, данный витамин используется организмом для формирования внутреннего защитного слоя в дыхательной системе, которая при его дефиците подвергается частым инфекциям.

. По словам врача, данный витамин используется организмом для формирования внутреннего защитного слоя в дыхательной системе, которая при его дефиците подвергается частым инфекциям. … и витамина С. Он усиливает защиту организма от патогенных бактерий, вследствие нехватки витамина возникает подверженность бактериальным инфекциям.