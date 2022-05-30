Болезнь Крона: гастроэнтеролог назвала признаки - от легких до тяжелых

"Обычно они развиваются постепенно, но иногда возникают внезапно, без предупреждения, и у вас также могут быть периоды времени, когда у вас нет никаких признаков или симптомов".

Диарея

Кровь в вашем стуле

Язвы во рту

Снижение аппетита и потеря веса

Боль или выделения возле ануса или вокруг него из-за воспаления (свищ)

Жар

Усталость

Боль в животе и спазмы

Боль в животе

Кровь в стуле

Тошнота и рвота

Продолжающиеся приступы диареи, которые не реагируют на лекарства, отпускаемые без рецепта

Необъяснимая лихорадка, продолжающаяся более дня или двух

Необъяснимая потеря веса

«Жизнь с болезнью Крона временами может быть трудной. Непредсказуемые обострения и регулярные осмотры вашей командой по уходу могут нарушить учебу, работу и вашу социальную жизнь. Но если симптомы хорошо контролируются, вы можете жить нормальной жизнью с этим заболеванием. Болезнь Крона — это очень индивидуальное заболевание, и некоторые люди могут оставаться здоровыми в течение длительного времени, даже в течение многих лет, в то время как у других могут быть более частые обострения», — говорит гастроэнтеролог.