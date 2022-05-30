Болезнь Крона: гастроэнтеролог назвала признаки - от легких до тяжелых

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Болезнь Крона: гастроэнтеролог назвала признаки - от легких до тяжелых

Болезнь Крона — это пожизненное состояние, при котором воспаляются части пищеварительной системы, и это один из типов состояния, называемого воспалительным заболеванием кишечника (ВЗК). 

Гастроэнтеролог Александра Алисова рассказала в интервью Медикфорум, что признаки и симптомы болезни Крона могут варьироваться от легких до тяжелых. 

"Обычно они развиваются постепенно, но иногда возникают внезапно, без предупреждения, и у вас также могут быть периоды времени, когда у вас нет никаких признаков или симптомов".

Когда болезнь активна, признаки в вашей дефекации могут включать:
  • Диарея
  • Кровь в вашем стуле
Другие признаки включают в себя:
  • Язвы во рту
  • Снижение аппетита и потеря веса
  • Боль или выделения возле ануса или вокруг него из-за воспаления (свищ)
  • Жар
  • Усталость
  • Боль в животе и спазмы
Алисова рекомендует обратится к врачу, если у вас есть стойкие изменения в работе кишечника или если у вас есть какие-либо признаки и симптомы болезни Крона, такие как:
  • Боль в животе
  • Кровь в стуле
  • Тошнота и рвота
  • Продолжающиеся приступы диареи, которые не реагируют на лекарства, отпускаемые без рецепта 
  • Необъяснимая лихорадка, продолжающаяся более дня или двух
  • Необъяснимая потеря веса
Лекарства от болезни Крона нет, но лечение может помочь уменьшить или контролировать симптомы.

«Жизнь с болезнью Крона временами может быть трудной. Непредсказуемые обострения и регулярные осмотры вашей командой по уходу могут нарушить учебу, работу и вашу социальную жизнь. Но если симптомы хорошо контролируются, вы можете жить нормальной жизнью с этим заболеванием. Болезнь Крона — это очень индивидуальное заболевание, и некоторые люди могут оставаться здоровыми в течение длительного времени, даже в течение многих лет, в то время как у других могут быть более частые обострения», — говорит гастроэнтеролог.

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