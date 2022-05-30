Болезнь Крона: гастроэнтеролог назвала признаки - от легких до тяжелых
Болезнь Крона — это пожизненное состояние, при котором воспаляются части пищеварительной системы, и это один из типов состояния, называемого воспалительным заболеванием кишечника (ВЗК).
Гастроэнтеролог Александра Алисова рассказала в интервью Медикфорум, что признаки и симптомы болезни Крона могут варьироваться от легких до тяжелых.
"Обычно они развиваются постепенно, но иногда возникают внезапно, без предупреждения, и у вас также могут быть периоды времени, когда у вас нет никаких признаков или симптомов".
Когда болезнь активна, признаки в вашей дефекации могут включать:
- Диарея
- Кровь в вашем стуле
- Язвы во рту
- Снижение аппетита и потеря веса
- Боль или выделения возле ануса или вокруг него из-за воспаления (свищ)
- Жар
- Усталость
- Боль в животе и спазмы
- Боль в животе
- Кровь в стуле
- Тошнота и рвота
- Продолжающиеся приступы диареи, которые не реагируют на лекарства, отпускаемые без рецепта
- Необъяснимая лихорадка, продолжающаяся более дня или двух
- Необъяснимая потеря веса
«Жизнь с болезнью Крона временами может быть трудной. Непредсказуемые обострения и регулярные осмотры вашей командой по уходу могут нарушить учебу, работу и вашу социальную жизнь. Но если симптомы хорошо контролируются, вы можете жить нормальной жизнью с этим заболеванием. Болезнь Крона — это очень индивидуальное заболевание, и некоторые люди могут оставаться здоровыми в течение длительного времени, даже в течение многих лет, в то время как у других могут быть более частые обострения», — говорит гастроэнтеролог.
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