Врач назвал проблемы со зрением и ходьбой среди ранних признаков рассеянного склероза

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плохое самочувствие

Врач Александр Мясников перечислил ранние признаки рассеянного склероза, напомнив об особом коварстве и неизлечимости заболевания.

Доктор Мясников рассказал об особенностях проявления такого опасного, разрушающего центральную нервную систему заболевания, как рассеянный склероз. Врач заметил, что этот недуг обычно возникает «в самом цветущем возрасте» – между 10 и 50 годами.

«Коварность рассеянного склероза заключается в том, что точные причины его возникновения неизвестны, а вылечить этот недуг полностью невозможно», - сказал Александр Мясников.

Врач назвал следующие ранние признаки заболевания.
  • Ухудшение зрения.
  • Двоение в глазах.
  • Затруднения при ходьбе.
  • Чувство онемения рук, стоп.
  • Быстро возникающее утомление.
Проблемы в работе мочевого пузыря, кишечника, Непереносимость высоких температур, даже если тепло небольшое.
Мясников добавил, что подверженность болезни может объясняться разными факторами – генетической предрасположенностью, заражением вирусом Эпштейна – Барр, некоторыми прививками, вирусами простуды, которые переносились матерями при беременности.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Мясниковым было названо самое доступное средство для борьбы с варикозом.
Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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