Врач назвал проблемы со зрением и ходьбой среди ранних признаков рассеянного склероза
Врач Александр Мясников перечислил ранние признаки рассеянного склероза, напомнив об особом коварстве и неизлечимости заболевания.
Доктор Мясников рассказал об особенностях проявления такого опасного, разрушающего центральную нервную систему заболевания, как рассеянный склероз. Врач заметил, что этот недуг обычно возникает «в самом цветущем возрасте» – между 10 и 50 годами.
«Коварность рассеянного склероза заключается в том, что точные причины его возникновения неизвестны, а вылечить этот недуг полностью невозможно», - сказал Александр Мясников.
Врач назвал следующие ранние признаки заболевания.
- Ухудшение зрения.
- Двоение в глазах.
- Затруднения при ходьбе.
- Чувство онемения рук, стоп.
- Быстро возникающее утомление.
Мясников добавил, что подверженность болезни может объясняться разными факторами – генетической предрасположенностью, заражением вирусом Эпштейна – Барр, некоторыми прививками, вирусами простуды, которые переносились матерями при беременности.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Мясниковым было названо самое доступное средство для борьбы с варикозом.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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