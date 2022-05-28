Врач назвал проблемы со зрением и ходьбой среди ранних признаков рассеянного склероза

«Коварность рассеянного склероза заключается в том, что точные причины его возникновения неизвестны, а вылечить этот недуг полностью невозможно», - сказал Александр Мясников.

Ухудшение зрения.

Двоение в глазах.

Затруднения при ходьбе.

Чувство онемения рук, стоп.

Быстро возникающее утомление.