Врачи предупреждают об угрозе ревматизма для сердца

«При ревматизме суставы могут восстановиться полностью, у них не возникает стойких деформаций. Сердце и сосуды ревматизм поражает иначе», - заметила Лидия Голубенко.

Ревматизм развивается, когда иммунная система слишком бурно реагирует на возбудителя инфекции, проникшего в организм. Результатом такой гиперреакции становится воспаление – нередко такому воспалению подвергаются суставы.Но, как напомнила в интервью врач Голубенко, свойственное ревматизму воспаление может поразить и сердечную мышцу – последствия этого могут оказаться более разрушительными, опасными.Рассуждая об угрозе ревматизма для сердца, медик высказалась о том, что ревматизм «разгрызает» сердечные клапаны, способствуя их серьезному повреждению. Впоследствии это может привести к появлению сердечных пороков, развитию сердечной недостаточности, формированию тромбов, эмболии.Голубенко заметила, что повышенный риск ревматизма возникает у тех, кто перенес ангину. После нее нужно обязательно проверяться на наличие вероятного воспаления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы плохо узнаваемые признаки болезней щитовидной железы.