Врач Маршинцева рассказала об особенностях проявления внезапной сердечной смерти
Внезапная сердечная смерть оборвала на днях жизнь 20-летней российской балерины Алеси Лазаревой.
В Москве скоропостижно скончалась юная одаренная балерина, не имевшая до этого видимых проблем со здоровьем. Причиной смерти была названа кардиомиопатия, провоцирующая внезапную сердечную смерть. Кардиолог Юлия Маршинцева сообщила в интервью об особенностях проявления внезапной сердечной смерти.
Маршинцева заметила, что тяжелое состояние носит абсолютно непредсказуемый характер – нет ни предвестников в виде каких-либо недомоганий, ни внешних симптомов, позволяющих заподозрить неладное. Самочувствие человека не ухудшается. Его внезапная гибель становится ошеломительным событием.
«Внезапная сердечная смерть характеризуется остановкой сердечной деятельности без каких-либо причин. В большинстве случаев на вскрытиях не могут определить, почему так произошло. Человек умирает, а никто не может сказать, от чего», - добавила медик.
Также Маршинцева рассказала, что жертвами неожиданной тяжелой патологии часто становятся именно молодые люди. Спасти пострадавшего человека, у которого стремительно развивается внезапная сердечная смерть, «практически невозможно».
Говоря о том образе жизни, который может влиять на подверженность этому состоянию, кардиолог уточнила:
«Повышенные физические нагрузки, постоянные диеты, авитаминоз, низкий уровень калия недосып негативно сказываются на состоянии их организма, в том числе сердца».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие два симптома могут говорить о болезни легких ХОБЛ у курильщиков.
Юлия Маршинцева
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врач-кардиолог
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