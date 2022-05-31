Врач Маршинцева рассказала об особенностях проявления внезапной сердечной смерти

«Внезапная сердечная смерть характеризуется остановкой сердечной деятельности без каких-либо причин. В большинстве случаев на вскрытиях не могут определить, почему так произошло. Человек умирает, а никто не может сказать, от чего», - добавила медик.

«Повышенные физические нагрузки, постоянные диеты, авитаминоз, низкий уровень калия недосып негативно сказываются на состоянии их организма, в том числе сердца».