Высшее образование защищает от суицидов
Британский Офис национальной статистики установил, что молодые люди, обучающиеся в университетах, в три раза реже добровольно уходят из жизни. А это доказательство того, что образование может быть одним из мощных инструментов профилактики суицидов.
Посещающие университеты молодые люди в три раза реже сводят счёты с жизнью, по сравнению с теми, кто довольствуется только средним образованием. Эксперты в области статистики из Великобритании проследили за распространенностью суицидов среди населения в целом, а потом в группах с разным уровнем образования. Установлено, что в период с 2017 по 2020 уровень суицидов среди обучающихся в ВУЗах англичан моложе 25 лет был в 2,7 раз ниже, чем среди тех, кто высшего образования не получал.
Более взрослые студенты в возрасте от 25 лет и старше обладали в 2,4 раза меньшим показателем суицидов, чем среди населения в целом. Не совсем понятно, повлияла ли пандемия на этот тренд, поскольку многие университеты и колледжи перешли в режим онлайн-обучения, а студентов отправили по домам.
Офис национальной статистики подсчитал, что с 2017 по 2020 годы свели счёты с жизнью 319 студентов ВУЗов, и почти 70% из них были мужчинами. Это составило уровень суицидов 3,9 случаев на 100 000 человек. Среди населения в целом он приближался к 12,5 на 100 000. Что касается возрастных групп, то наиболее высокий показатель был среди студентов моложе 20, но он всё равно сильно уступал людям, которые в университетах не учились. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Здоровье
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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