Деменция: сколько вы едите? Ваш ответ говорит о наличии у вас слабоумия

"Исследования показывают, что переедание может быть симптомом ЛВД (лобно-височной деменции). ЛВД — это болезнь, при которой части мозга атрофируются и это приводит к компульсивному перееданию. Я надеюсь, что мы могли бы узнать что-то об задействованных схемах мозга и о том, почему люди вообще переедают", - говорит невролог Александра Алехина в интервью МедикФорум.

«Вы не сыты, потому что ваш желудок физически полон. Вы сыты, потому что ваш мозг говорит вам больше не есть», - добавляет Алехина.