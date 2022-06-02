Деменция: сколько вы едите? Ваш ответ говорит о наличии у вас слабоумия
Деменция рассматривалась не как болезнь, которую можно лечить и излечивать, а как неизбежность старения. Дальнейшее развитие науки показало, что это неверно. Сегодняшние научные достижения также пролили свет на то, как определить ранние симптомы деменции.
В отпуске люди часто пользуются "шведским столом". То, как человек ведет себя в этом буфете, может быть признаком того, что у него есть форма деменции.
"Исследования показывают, что переедание может быть симптомом ЛВД (лобно-височной деменции). ЛВД — это болезнь, при которой части мозга атрофируются и это приводит к компульсивному перееданию. Я надеюсь, что мы могли бы узнать что-то об задействованных схемах мозга и о том, почему люди вообще переедают", - говорит невролог Александра Алехина в интервью МедикФорум.
Пациенты с ЛВД более склонны к перееданию, чем те, у кого нет этого состояния.
«Вы не сыты, потому что ваш желудок физически полон. Вы сыты, потому что ваш мозг говорит вам больше не есть», - добавляет Алехина.
Между тем, новое исследование показало, что скорость ходьбы может быть связана с риском слабоумия. Исследования показали, что у тех, кто ходит медленнее, вероятность развития деменции выше, чем у тех, кто ходит быстрее.
Факторы риска, такие как возраст, изоляция, диета и семейный анамнез деменции, имеют гораздо большее влияние.
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