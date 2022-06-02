Врач Дианова: некоторые болезни вынуждают организм стареть быстрее

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старение

По словам врача-эндокринолога Нурии Диановой, существуют заболевания, наличие которых может быть фактором ускоренного старения человеческого организма.

Дианова заметила в своем комментарии, что быстрое старение организма ассоциируется с болезнями хронического характера.

«Хронические заболевания сказываются не только на общем самочувствии больных, но и на их внешности – некоторые вынуждают организм стареть быстрее», - сказала медик.

Специалист уточнила, что признаки преждевременного старения нередко наблюдаются у пациентов, имеющих эндокринные патологии. В частности, сахарный диабет.

«Быстрее всех стареют пациенты с сахарным диабетом и ожирением», - заявила врач.

Данные заболевания характеризуются тем, что, представляя собой вполне определенную, конкретную проблему, они влияют на весь организм. При наличии их диагнозов значительно страдает сердечно-сосудистая система, мозг, почки, система зрения, репродуктивные функции, скелет. Такая системность в большой мере определяет подверженность организма быстрому старению.

Нурия Дианова подчеркнула, что люди, болеющие диабетом или имеющие серьезный избыток жира, не бывают долгожителями.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи советуют людям после 40 лет включать в регулярный рацион определенные продукты.
Нурия Дианова
Нурия Дианова
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, диетолог
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