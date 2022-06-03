Болезнь Альцгеймера: врач назвал самые ранние признаки упадка мозга

«Повреждение головного мозга человека с болезнью Альцгеймера начинает проявляться очень ранними клиническими признаками и симптомами», - рассказывает невролог Александра Алехина в интервью МедикФорум.

«Проблемы с памятью обычно являются одним из первых признаков когнитивных нарушений, связанных с болезнью Альцгеймера. Снижение аспектов познания, не связанных с памятью, таких как поиск слов, проблемы со зрением/пространством, нарушение рассуждений или суждений, также может сигнализировать о самых ранних стадиях болезни Альцгеймера», — добавляет невролог.

Потеря памяти

Плохое суждение, ведущее к плохим решениям

Потеря спонтанности и чувства инициативы

Требуется больше времени для выполнения обычных повседневных задач

Повторяющиеся вопросы

Проблемы с обращением с деньгами и оплатой счетов

Бродить и теряться

Потеря вещей или их неправильное размещение в странных местах

Изменения настроения и личности

Повышенная тревожность и/или агрессия

«Люди с тяжелой формой болезни Альцгеймера не могут общаться и полностью зависят от помощи других. Ближе к концу человек может находиться в постели большую часть или все время, когда тело отключается».