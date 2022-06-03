Болезнь Альцгеймера: врач назвал самые ранние признаки упадка мозга
Существует много типов деменции, и болезнь Альцгеймера является одной из самых распространенных. Это прогрессирующее неврологическое расстройство, при котором мозг сжимается, а клетки мозга отмирают. Примерно каждый десятый человек с деменцией одновременно имеет более одного типа, и это называется смешанной деменцией.
«Повреждение головного мозга человека с болезнью Альцгеймера начинает проявляться очень ранними клиническими признаками и симптомами», - рассказывает невролог Александра Алехина в интервью МедикФорум.
Это объясняет, что первые симптомы болезни Альцгеймера варьируются от человека к человеку.
«Проблемы с памятью обычно являются одним из первых признаков когнитивных нарушений, связанных с болезнью Альцгеймера. Снижение аспектов познания, не связанных с памятью, таких как поиск слов, проблемы со зрением/пространством, нарушение рассуждений или суждений, также может сигнализировать о самых ранних стадиях болезни Альцгеймера», — добавляет невролог.
Проблемы могут включать:
- Потеря памяти
- Плохое суждение, ведущее к плохим решениям
- Потеря спонтанности и чувства инициативы
- Требуется больше времени для выполнения обычных повседневных задач
- Повторяющиеся вопросы
- Проблемы с обращением с деньгами и оплатой счетов
- Бродить и теряться
- Потеря вещей или их неправильное размещение в странных местах
- Изменения настроения и личности
- Повышенная тревожность и/или агрессия
«Люди с тяжелой формой болезни Альцгеймера не могут общаться и полностью зависят от помощи других. Ближе к концу человек может находиться в постели большую часть или все время, когда тело отключается».
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