Летние проблемы со здоровьем: что такое болезнь рук, ног и рта?
В теплое время года повышается риск такого инфекционного заболевания как энтеровирусный везикулярный стоматит. Он также известен как синдром рука – нога – рот или болезнь рук, ног и рта.
Энтеровирусный везикулярный стоматит относится к патологиям, вызывающим сыпь, а ее возникновение сегодня по понятным причинам является тревожным знаком. Также инфекция входит в число распространенных летних проблем со здоровьем – провоцирующий ее вирус активизируется именно в сезон тепла. По данным Медицинской школы Университета Вандербильта, болезнь рук, ног и рта является состоянием, вызываемым вирусами семейства энтеровирусов. К ним относятся вирус Коксаки A16, вирус Коксаки A6, энтеровирус 71.
Заболевание распространяется через выделения влаги и слизи из носа и горла инфицированного человека, либо через жидкость из волдырей, стул. Вспышки инфекции нередко происходят в детских коллективах, но взрослые тоже могут заболеть, особенно если раньше они не подвергались воздействию вируса.
Стадии болезни рук, ног и рта. Она вызывает симптомы поэтапно. Как правило, признаки появляются в течение трех-шести дней после воздействия вируса. Они могут включать лихорадку, за которой следует боль в горле, плохой аппетит и общее чувство недомогания, дурноты.
Вот как описывает развитие заболевания Клиника Майо.
«Через один или два дня после того, как разовьется лихорадка, в области рта или горла могут появиться болезненные волдыри, которые изъязвляются. Также возможна сыпь в виде миниатюрных волдырей, часто возникающая на тыльной стороне рук и ног (иногда на ладонях и подошвах ступней). Сыпь на руках, ногах или ягодицах возникает через один или два дня после появления волдырей во рту. Симптомы заболевания обычно исчезают через неделю».
Симптомы. Люди обычно испытывают следующие признаки.
- Жар.
- Больное горло
- Плохое самочувствие.
- Болезненные красные волдыри на языке, деснах, внутренней стороне щек.
- Красная сыпь на руках, ногах, иногда на ягодицах.
- Раздражительность.
- Потеря аппетита.
- Тошнота.
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