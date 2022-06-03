Летние проблемы со здоровьем: что такое болезнь рук, ног и рта?

«Через один или два дня после того, как разовьется лихорадка, в области рта или горла могут появиться болезненные волдыри, которые изъязвляются. Также возможна сыпь в виде миниатюрных волдырей, часто возникающая на тыльной стороне рук и ног (иногда на ладонях и подошвах ступней). Сыпь на руках, ногах или ягодицах возникает через один или два дня после появления волдырей во рту. Симптомы заболевания обычно исчезают через неделю».

Жар.

Больное горло

Плохое самочувствие.

Болезненные красные волдыри на языке, деснах, внутренней стороне щек.

Красная сыпь на руках, ногах, иногда на ягодицах.

Раздражительность.

Потеря аппетита.

Тошнота.