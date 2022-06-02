Что ваша ушная сера может говорить о состоянии здоровья
Если вы перестали находить привычную на вид серу в ухе, это может говорить о вашем старении или о патологическом процессе в ушном проходе.
Медики констатируют, что цвет и консистенция телесных выделений могут сигнализировать о потенциальных проблемах со здоровьем – это касается слюны, слизи, мочи, стула, но и не только.
Ушная сера тоже может подсказывать, нужно ли волноваться о состоянии здоровья.
Если она водянистая, имеет зеленоватый оттенок. При физическом напряжении, вызывающем потливость, выделения из уха тоже могут стать несколько водянистыми, это результат того, что пот просачивается в ухо и смешивается с серой.
В других обстоятельствах водянистая, зеленоватая или темно-желтая ушная сера может говорить о наличии инфекции.
Если у нее сильный запах. Когда средняя часть уха повреждается или поражается инфекцией, это может привести к ряду симптомов, которые врачи называют «хроническим средним отитом». Один из его признаков – дурно пахнущие выделения из уха.
Также возможны проблемы с чувством равновесия, звон в ушах, ощущение, что ухо заложено.
Если она вытекает. Инфекции или разрывы внутри барабанной перепонки могут привести к образованию аномального кожного новообразования – холестеатомы. Эта кистоподобная структура способствует тому, что слуховой проход заполняется разнообразным «мусором». Вместо серы, к которой вы привыкли, из уха могут появляться выделения – в виде струйки или комков.
Другие симптомы холестеатомы – чувство давления и боли в ухе.
Если она исчезла. Существует такая патология как обтурационный кератит – в ее случае сера не выделяется из уха, вместо этого аномально накапливается глубоко внутри, пока не образуется очень твердая пробка. С таким признаком нужно обязательно обращаться к врачу.
Если стала хлопьевидной. По мере возраста железы тела в целом имеют тенденцию высыхать. Когда ваша ушная сера теряет свой привычный маслянистый вид, становится все менее влажной и хлопьевидной, это скорей всего говорит о физиологическом старении.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые признаки в ногах говорят об опасном повышении уровня холестерина.
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