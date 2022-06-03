Онколог назвал симптомы, которые не кажутся связанными с раком — на что обращать внимание

Покалывания или онемение в пальцах рук или ног

Мышечная слабость

Сонливость, слабость, головокружение и спутанность сознания

Набухание груди у мужчин

Сгустки крови

«Рак легких не всегда вызывает симптомы на ранних стадиях. Многие признаки и симптомы также могут быть вызваны другими заболеваниями, но раннее обнаружение рака легких может означать, что его легче лечить», - говорит Воробьев.

Постоянный кашель

Кровохарканье

Постоянная одышка

Необъяснимая усталость и потеря веса

Боль или боль при дыхании или кашле

«Важно связаться с врачом общей практики, если у вас появился новый или ухудшающийся кашель. У некоторых людей опухают пальцы и ногти (барабанные палочки). У них также могут быть боли и отеки в суставах. Это состояние называется гипертрофической легочной остеоартропатией (ГПОА)».