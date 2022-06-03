Онколог назвал симптомы, которые не кажутся связанными с раком — на что обращать внимание

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Онколог назвал симптомы, которые не кажутся связанными с раком — на что обращать внимание

Это редко, но некоторые типы клеток рака легких производят гормоны, которые попадают в кровоток. Эти гормоны могут вызывать симптомы, которые не кажутся связанными с раком легких. Врачи называют их паранеопластическим синдромом. Очень важно знать о любых возникающих признаках.

Онколог Андрей Воробьев перечисли необычные симптомы специально для МедикФорум. Гормональные симптомы могут включать:
  • Покалывания или онемение в пальцах рук или ног
  • Мышечная слабость
  • Сонливость, слабость, головокружение и спутанность сознания
  • Набухание груди у мужчин
  • Сгустки крови
«Рак легких не всегда вызывает симптомы на ранних стадиях. Многие признаки и симптомы также могут быть вызваны другими заболеваниями, но раннее обнаружение рака  легких  может означать, что его легче лечить», - говорит Воробьев.

Признаки включают в себя:
  • Постоянный кашель
  • Кровохарканье
  • Постоянная одышка
  • Необъяснимая усталость и потеря веса
  • Боль или боль при дыхании или кашле
«Важно связаться с врачом общей практики, если у вас появился новый или ухудшающийся кашель. У некоторых людей опухают пальцы и ногти (барабанные палочки). У них также могут быть боли и отеки в суставах. Это состояние называется гипертрофической легочной остеоартропатией (ГПОА)».

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