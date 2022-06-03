Онколог назвал симптомы, которые не кажутся связанными с раком — на что обращать внимание
Это редко, но некоторые типы клеток рака легких производят гормоны, которые попадают в кровоток. Эти гормоны могут вызывать симптомы, которые не кажутся связанными с раком легких. Врачи называют их паранеопластическим синдромом. Очень важно знать о любых возникающих признаках.
Онколог Андрей Воробьев перечисли необычные симптомы специально для МедикФорум. Гормональные симптомы могут включать:
- Покалывания или онемение в пальцах рук или ног
- Мышечная слабость
- Сонливость, слабость, головокружение и спутанность сознания
- Набухание груди у мужчин
- Сгустки крови
«Рак легких не всегда вызывает симптомы на ранних стадиях. Многие признаки и симптомы также могут быть вызваны другими заболеваниями, но раннее обнаружение рака легких может означать, что его легче лечить», - говорит Воробьев.
Признаки включают в себя:
- Постоянный кашель
- Кровохарканье
- Постоянная одышка
- Необъяснимая усталость и потеря веса
- Боль или боль при дыхании или кашле
«Важно связаться с врачом общей практики, если у вас появился новый или ухудшающийся кашель. У некоторых людей опухают пальцы и ногти (барабанные палочки). У них также могут быть боли и отеки в суставах. Это состояние называется гипертрофической легочной остеоартропатией (ГПОА)».
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