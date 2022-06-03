Доктор Малышева: опасная болезнь после укуса клеща может иметь безобидные симптомы
По словам доктора медицинских наук Елены Малышевой, опасная болезнь Лайма, возникающая после укуса клеща, может проявляться симптомами, напоминающими ОРЗ и потому кажущимися безобидными.
«Опасное заболевание, называемое болезнью Лайма, переносчиками которой являются клещи, может иметь безобидные внешне симптомы – такие же как у острого респираторного заболевания», - сказала доктор Малышева.
Медик подчеркнула: инфекцию, возникающую как последствие укуса клеща, важно выявлять на раннем этапе ее развития. Не получив своевременного лечения, пострадавший человек подвергнется реактивному артриту, который характеризуется очень тяжелым поражением суставов.
Врач Андрей Продеус, в свою очередь, добавил, что иногда болезнь, вызываемая клещами, сопровождается покраснением на коже, напоминающем мишень, – такие отметины известны как кольцевидная эритема.
«Если вдруг вы увидели такой след, необходимо начинать диагностику», - поделился рекомендацией эксперт.
Доктор Малышева посоветовала помнить, что клещи – переносчики болезни Лайма встречаются в России повсеместно.
Ранее портал MedikForum.ru писал о такой частой летней инфекции, как болезнь рук, ног и рта.
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
Оставить комментарий