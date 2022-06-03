Доктор Малышева: опасная болезнь после укуса клеща может иметь безобидные симптомы

«Опасное заболевание, называемое болезнью Лайма, переносчиками которой являются клещи, может иметь безобидные внешне симптомы – такие же как у острого респираторного заболевания», - сказала доктор Малышева.

«Если вдруг вы увидели такой след, необходимо начинать диагностику», - поделился рекомендацией эксперт.