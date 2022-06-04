Полезные напитки, которые могут серьезно повредить зубы

«Лимонный сок очень кислый и может разрушить эмаль. Со временем это может сделать вас более восприимчивыми к заболеваниям десен и кариесу. Если у вас есть какие-либо признаки язв во рту, держитесь подальше от всего этого, так как кислотность может вызвать раздражение и воспаление», - говорит диетолог Василиса Пономарёва, специально для МедикФорум.

«Из-за высокой кислотности употребление большого количества яблочного уксуса может не только повредить зубы, но и вызвать расстройство желудка и горла. Как и в случае с лимонной водой, высокий уровень кислоты может вызвать эрозию зубной эмали. И без этого защитного слоя ваши зубы подвержены опасности разрушения и постоянного окрашивания».

«Чрезмерное употребление сока может привести к таким осложнениям, как кариес, разрушение моляров и даже кариес. Поэтому, если вы хотите попробовать соки, убедитесь, что делаете это как часть сбалансированной диеты между твердыми и жидкими веществами».