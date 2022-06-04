Полезные напитки, которые могут серьезно повредить зубы
Несмотря на «много доказанных преимуществ для здоровья от употребления воды с лимоном», таких как улучшение пищеварения и приток витамина С, это может «серьезно повредить ваши зубы».
«Лимонный сок очень кислый и может разрушить эмаль. Со временем это может сделать вас более восприимчивыми к заболеваниям десен и кариесу. Если у вас есть какие-либо признаки язв во рту, держитесь подальше от всего этого, так как кислотность может вызвать раздражение и воспаление», - говорит диетолог Василиса Пономарёва, специально для МедикФорум.
Если вы решили пить воду с лимоном, доктор рекомендует пить напиток через соломинку, чтобы защитить зубы. Еще один полезный для здоровья напиток, который вы, возможно, пробовали, — это яблочный уксус, который, как утверждается, способствует детоксикации и снижению веса.
«Из-за высокой кислотности употребление большого количества яблочного уксуса может не только повредить зубы, но и вызвать расстройство желудка и горла. Как и в случае с лимонной водой, высокий уровень кислоты может вызвать эрозию зубной эмали. И без этого защитного слоя ваши зубы подвержены опасности разрушения и постоянного окрашивания».
Прежде чем попробовать яблочный уксус, подумайте, стоит ли подвергать опасности цвет и общее состояние ваших зубов.
В последние годы все больше и больше людей прибегают к очищению соками, но это может принести больше вреда, чем пользы. Наши зубы созданы для того, чтобы пережевывать крахмалы и превращать их в слюну, прежде чем мы проглотим их. Принимая во внимание, что употребление сока напрямую позволяет сахару накапливаться и застревать в щелях ваших зубов.
«Чрезмерное употребление сока может привести к таким осложнениям, как кариес, разрушение моляров и даже кариес. Поэтому, если вы хотите попробовать соки, убедитесь, что делаете это как часть сбалансированной диеты между твердыми и жидкими веществами».
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