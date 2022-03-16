Эти «здоровые» продукты могут сделать зубы восприимчивыми к кариесу

«Диета, курение и употребление алкоголя также влияют на здоровье зубов».

«Апельсины, лимоны, лаймы и грейпфруты вкусны как фрукты, так и соки и известны тем, что содержат витамин С. «Однако просто следите за количеством, которое вы потребляете, поскольку они очень кислые и могут разрушить эмаль, делая ваши зубы более восприимчивыми к кариесу с течением времени».

«Сахар естественным образом содержится в таких продуктах, как фрукты и молоко, но нам не нужно сокращать потребление этих видов сахара».

«После высвобождения эти сахара могут повредить ваши зубы, поэтому лучше пить фруктовые соки или смузи во время еды».