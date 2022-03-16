Эти «здоровые» продукты могут сделать зубы восприимчивыми к кариесу
NHS объясняет, что чистка зубов два раза в день зубной пастой с фтором и регулярные осмотры у стоматолога могут помочь сохранить ваши зубы здоровыми. Тем не менее, есть некоторые продукты, которые могут повредить ваши зубы.
Действительно, орган здоровья объясняет:
«Диета, курение и употребление алкоголя также влияют на здоровье зубов».
Доктор Халед Касем, главный ортодонт сети ортодонтических центров Impress, говорит, что цитрусовые могут повредить ваши зубы.
«Апельсины, лимоны, лаймы и грейпфруты вкусны как фрукты, так и соки и известны тем, что содержат витамин С. «Однако просто следите за количеством, которое вы потребляете, поскольку они очень кислые и могут разрушить эмаль, делая ваши зубы более восприимчивыми к кариесу с течением времени».
Другие продукты также могут иметь негативное воздействие. Действительно, хорошо известно, что ограничение количества сахара, которое вы едите и пьете, важно для предотвращения кариеса.
NHS предупреждает, что многие сахара, которые мы едим и пьем, содержатся в продуктах питания и напитках, таких как газированные напитки, фруктовые соки, джемы, мармелады и сухофрукты.
Орган здравоохранения говорит:
«Сахар естественным образом содержится в таких продуктах, как фрукты и молоко, но нам не нужно сокращать потребление этих видов сахара».
Но согревает то, что когда из фруктов делают сок или смешивают, как в коктейлях, сахара высвобождаются из структуры фруктов.
«После высвобождения эти сахара могут повредить ваши зубы, поэтому лучше пить фруктовые соки или смузи во время еды».
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Халед Касем
Здоровье
Главный ортодонт сети ортодонтических центров Impress.
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