Гипертония: оптимальная доза омега-3, которая может снизить давление
Симптомы гипертонии могут остаться незамеченными, но если их не лечить, это может привести к более серьезным проблемам, таким как сердечные приступы и инсульты. Однако, как и во многих других проблемах со здоровьем, есть доказательства того, что изменение диеты может иметь значение.
Три грамма омега-3 жирных кислот каждый день являются «оптимальной» дозой для снижения кровяного давления. Эти кислоты — кислоты докозагексаеновая кислота (ДГК) и эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) — обычно содержатся в жирной рыбе, такой как лосось, тунец, сардины, форель, сельдь и устрицы.
«Согласно новому исследованию, средний взрослый человек может иметь умеренное снижение артериального давления при употреблении около трех граммов этих жирных кислот в день», - говорит кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум. Анализ показал, что у тех, кто потреблял от двух до трех граммов в день комбинированных жирных кислот омега-3 ДГК и ЭПК - в добавках, пище или и в том, и в другом, - было снижено систолическое (верхнее число) и диастолическое (нижнее число) артериальное давление в среднем на два миллиметра. ртутного столба (мм рт. ст.).
Однако пять граммов омега-3 кислот в день снижают АД всего на четыре мм рт. ст. у людей с гипертонией и менее чем на один мм рт. ст. у тех, у кого ее нет.
Рекомендуется несколько изменений образа жизни, чтобы предотвратить и снизить высокое кровяное давление:
- уменьшите количество соли, которую вы едите, и соблюдайте в целом здоровую диету
- сократить употребление алкоголя
- похудеть, если у вас избыточный вес
- регулярно заниматься спортом
- сократить потребление кофеина
- прекратите курить
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