Гипертония: оптимальная доза омега-3, которая может снизить давление

«Согласно новому исследованию, средний взрослый человек может иметь умеренное снижение артериального давления при употреблении около трех граммов этих жирных кислот в день», - говорит кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум. Анализ показал, что у тех, кто потреблял от двух до трех граммов в день комбинированных жирных кислот омега-3 ДГК и ЭПК - в добавках, пище или и в том, и в другом, - было снижено систолическое (верхнее число) и диастолическое (нижнее число) артериальное давление в среднем на два миллиметра. ртутного столба (мм рт. ст.).

уменьшите количество соли, которую вы едите, и соблюдайте в целом здоровую диету

сократить употребление алкоголя

похудеть, если у вас избыточный вес

регулярно заниматься спортом

сократить потребление кофеина

прекратите курить