Онкология: врач назвала горячий напиток, который может подавлять все виды рака

«Общие данные свидетельствуют о том, что чай (как зеленый, так и черный) может помочь снизить риск развития рака, поскольку его полифенольная активность помогает защитить клетки от повреждений», — сказала врач-диетолог Василиса Пономарёва в интервью МедикФорум.

«И черный, и зеленый чай содержат полифенолы с некоторым совпадением типов, содержащихся в двух типах чая. Теафлавины и теарубигины преобладают в черном чае, а EGCG (галлат эпигаллокатехина) и EGC (эпигаллокатехин), среди прочего, присутствуют в большом количестве в зеленом чае. Все эти полифенолы обладают антиоксидантной активностью, что означает, что они могут помочь защитить клетки в нашем организме от повреждения ДНК, вызванного активными формами кислорода (АФК)», - говорит Пономарева.