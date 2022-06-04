Онкология: врач назвала горячий напиток, который может подавлять все виды рака
В то время как некоторые привычки образа жизни, которые могут снизить риск заболевания раком, могут быть требовательными, другие могут быть довольно простыми. Один простой и успокаивающий способ, который может уменьшить ваш риск, — это наслаждаться чаем.
«Общие данные свидетельствуют о том, что чай (как зеленый, так и черный) может помочь снизить риск развития рака, поскольку его полифенольная активность помогает защитить клетки от повреждений», — сказала врач-диетолог Василиса Пономарёва в интервью МедикФорум.
Эксперт утверждает, что снизить риск смертельного заболевания можно так же просто, как выпить чашку чая.
Причина, по которой горячий напиток такой мощный, заключается в содержащихся в нем флавоноидных полифенолах, обладающих противораковыми свойствами.
«И черный, и зеленый чай содержат полифенолы с некоторым совпадением типов, содержащихся в двух типах чая. Теафлавины и теарубигины преобладают в черном чае, а EGCG (галлат эпигаллокатехина) и EGC (эпигаллокатехин), среди прочего, присутствуют в большом количестве в зеленом чае. Все эти полифенолы обладают антиоксидантной активностью, что означает, что они могут помочь защитить клетки в нашем организме от повреждения ДНК, вызванного активными формами кислорода (АФК)», - говорит Пономарева.
Известно, что этот тип повреждения увеличивает риск развития рака, поэтому защита вашего тела от него может, следовательно, снизить риск заболевания. Более того, исследования доказали, что полифенолы чая также могут снижать рост раковых клеток.
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