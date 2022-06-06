Дефицит витамина D: ожирение и возраст - факторы риска низкого уровня

«Однако у некоторых групп, особенно у людей с ожирением и старше 65 лет, может быть более низкий уровень витамина D из-за их диеты, небольшого пребывания на солнце или других факторов», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева в интервью МедикФорум. «Ожирение определяется как избыточное количество жира в организме и представляет собой серьезную проблему для здоровья во всем мире. Высокая распространенность дефицита витамина D у лиц с ожирением является хорошо задокументированным открытием».

«Индекс массы тела выше 30 связан с более низким уровнем витамина D. Жировые клетки изолируют витамин D, чтобы он не высвобождался. Дефицит витамина D более вероятен у людей с ожирением», - добавила Андреева.

Усталость

Боль в костях

Мышечная слабость, мышечные боли или мышечные судороги

Изменения настроения, как депрессия