Дефицит витамина D: ожирение и возраст - факторы риска низкого уровня
Если вы принимаете добавки, не принимайте больше рекомендуемых доз витамина D без предварительного обсуждения этого с врачом. Хотя количество витамина D, которое взрослые получают из своего рациона, часто меньше, чем рекомендуется, воздействие солнечного света может компенсировать это. для разницы. Поэтому в нем говорится, что для большинства взрослых дефицит витамина D не вызывает беспокойства.
«Однако у некоторых групп, особенно у людей с ожирением и старше 65 лет, может быть более низкий уровень витамина D из-за их диеты, небольшого пребывания на солнце или других факторов», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева в интервью МедикФорум. «Ожирение определяется как избыточное количество жира в организме и представляет собой серьезную проблему для здоровья во всем мире. Высокая распространенность дефицита витамина D у лиц с ожирением является хорошо задокументированным открытием».
При ожирении распространены неблагоприятные пищевые привычки, которые могут привести к снижению потребления витамина D.
«Индекс массы тела выше 30 связан с более низким уровнем витамина D. Жировые клетки изолируют витамин D, чтобы он не высвобождался. Дефицит витамина D более вероятен у людей с ожирением», - добавила Андреева.
Ожирение часто заставляет принимать большие дозы добавок витамина D, чтобы достичь и поддерживать нормальный уровень D.
Признаки и симптомы дефицита витамина D у взрослых могут включать:
- Усталость
- Боль в костях
- Мышечная слабость, мышечные боли или мышечные судороги
- Изменения настроения, как депрессия
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