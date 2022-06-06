Ожирение печени: доктор Ли называет «малоизвестный признак» на пальцах
Доктор Дебора Ли поделилась «малоизвестным признаком» жировой болезни печени, который проявляется в виде изменений с пальцами.
Врач напомнила в интервью, что среди современных людей часто встречается ожирение печени неалкогольной природы, вызываемое перееданием и малоподвижностью. В свою очередь, неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) нередко бывает связана с такими проблемами, как общее ожирение, сахарный диабет.
Доктор Ли назвала «малоизвестный признак» ожирения печени на пальцах – это состояние «барабанных палочек» в виде увеличения концевых фаланг, сопровождаемого изменением вида ногтей.
Что может происходить с пальцами при поражении печени.
- Размягчается ногтевое ложе, ногти могут казаться не прочно прикрепленными.
- Ногти образуют более острый угол с кутикулой.
- Кончики пальцев кажутся более выпуклыми, могут быть красными и теплыми на ощупь.
- Загибающиеся ногти начинают выглядеть как круглая часть перевернутой ложки.
Помимо «барабанных палочек», на повреждение печени могут указывать другие признаки, в том числе:
- Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха).
- Зудящая кожа.
- Отек ног (лодыжки, стопы) или живота.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неприятный запах изо рта может быть признаком серьезного повреждения почек.
Дебора Ли (Deborah Lee)
Здоровье
врач интернет-аптеки Dr Fox Online Pharmacy., медицинский писатель
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