Диетолог назвал самый простой способ избавиться от опасного жира на животе
Как и в случае с холестерином, тело нуждается в некотором количестве висцерального жира, чтобы функционировать. Висцеральный жир нужен для двух целей: для защиты внутренних органов и в качестве резервного источника энергии для организма. Как и в случае с холестерином, если его уровень слишком высок, висцеральный жир может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.
Поскольку висцеральный жир — явление не новое и хорошо изученное, диетологи открыли оптимальные способы сжигания жира.
Диетолог-нутрициолог Игорь Строков рассказал специально для МедикФорум, как избавиться от жира на животе.
"Один из наиболее важных элементов похудения включает в себя, вопреки мнению, участие в действии, не требующем никакого движения. Недостаток сна может повредить способности человека похудеть. Для оптимальной потери веса рекомендуется в среднем от семи до девяти часов", - говорит Строков.
Более качественный сон в течение более длительного периода может помочь сдержать лишний вес после его потери.
«Тот факт, что здоровье сна так тесно связано с поддержанием потери веса, важен, поскольку многие из нас не получают рекомендуемого количества сна, необходимого для оптимального здоровья и функционирования».
Будущие исследования, изучающие возможные способы улучшения сна у взрослых с ожирением, станут важным следующим шагом к ограничению повторного набора веса.
"Потеря веса, поддерживаемая физическими упражнениями, кажется перспективной для улучшения Между тем последующие исследования определили лучшее время для занятий спортом. Исследование, проведенное в США, показало, что утренние упражнения — лучшее время для похудения, а вечер — лучшее время для упражнений с целью наращивания мышечной массы".
Исследование также показало, что женщины сжигают больше жира во время утренних упражнений, в то время как мужчины сжигают больше жира во время вечерних упражнений.
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