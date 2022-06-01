Диетолог назвал самый простой способ избавиться от опасного жира на животе

"Один из наиболее важных элементов похудения включает в себя, вопреки мнению, участие в действии, не требующем никакого движения. Недостаток сна может повредить способности человека похудеть. Для оптимальной потери веса рекомендуется в среднем от семи до девяти часов", - говорит Строков.

«Тот факт, что здоровье сна так тесно связано с поддержанием потери веса, важен, поскольку многие из нас не получают рекомендуемого количества сна, необходимого для оптимального здоровья и функционирования».

"Потеря веса, поддерживаемая физическими упражнениями, кажется перспективной для улучшения Между тем последующие исследования определили лучшее время для занятий спортом. Исследование, проведенное в США, показало, что утренние упражнения — лучшее время для похудения, а вечер — лучшее время для упражнений с целью наращивания мышечной массы".