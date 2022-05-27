Висцеральный жир: малина может «растопить» жир на животе лучше перца чили
Жировые клетки, окружающие внутренние органы, обычно связаны с плохим обменом веществ. Гормональные изменения объясняют большую часть увеличения висцерального жира, но и неправильные пищевые привычки также могут многое объяснить. Основная опасность заключается в химических веществах, которые он выделяет в кровоток, вызывая вялотекущие воспаления. К счастью, эфирное масло малины может помочь растопить опасный жир, потому что это вызывает дополнительные осложнения.
Исследование показало, что малина более эффективна в сжигании жира, чем перец.
«Пытаясь найти вещество, имеющее химическую структуру, аналогичную капсаицину, который, как известно, сжигает жир, был обнаружен кетон малины. Эфирное масло малины плавит человеческий жир более чем в три раза сильнее, чем капсаицин», — говорит диетолог-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум. «В ходе клинических испытаний было установлено, что 70 процентов испытуемых похудели примерно на один килограмм после приема таблеток с малиной в течение недели. После использования пластырей в течение месяца было обнаружено, что около пяти процентов жира или один миллиметр жира под областью, покрытой пластырем, исчезли».
Кетон малины — это соединение, которое придает малине характерный запах. Добавки стали популярными среди групп по снижению веса в качестве вспомогательного средства, а исследования на крысах предоставили доказательства потери веса.
В 2010 году ученые заметили, что кетон малины имеет схожую молекулярную структуру с капсаицином, который является химическим веществом, ответственным за придание чили остроты.
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