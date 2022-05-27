Висцеральный жир: малина может «растопить» жир на животе лучше перца чили

«Пытаясь найти вещество, имеющее химическую структуру, аналогичную капсаицину, который, как известно, сжигает жир, был обнаружен кетон малины. Эфирное масло малины плавит человеческий жир более чем в три раза сильнее, чем капсаицин», — говорит диетолог-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум. «В ходе клинических испытаний было установлено, что 70 процентов испытуемых похудели примерно на один килограмм после приема таблеток с малиной в течение недели. После использования пластырей в течение месяца было обнаружено, что около пяти процентов жира или один миллиметр жира под областью, покрытой пластырем, исчезли».

Исследование показало, что малина более эффективна в сжигании жира, чем перец.Кетон малины — это соединение, которое придает малине характерный запах. Добавки стали популярными среди групп по снижению веса в качестве вспомогательного средства, а исследования на крысах предоставили доказательства потери веса.В 2010 году ученые заметили, что кетон малины имеет схожую молекулярную структуру с капсаицином, который является химическим веществом, ответственным за придание чили остроты.Ранее Медикфорум писал о продукте для снижения сахара в крови.