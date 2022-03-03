Высокий холестерин: симптомы, которые нужно обнаружить на руках и ногах, прежде чем он превратится в гангрену
Высокий уровень холестерина может способствовать проблемам с сердцем, включая сердечные приступы и высокое кровяное давление. Заболевание также может привести к гангрене.
По данным NHS, высокий уровень холестерина может вызвать опасное накопление холестерина и других отложений на стенках артерий (атеросклероз). Эти отложения могут уменьшить кровоток в артериях, что может вызвать осложнения, включая боль в различных частях тела. Иногда пациенты с высоким уровнем холестерина жалуются на боли в теле, сильно влияющие на их жизнь.
Заболевание периферических артерий, или ЗПА, представляет собой скопление бляшек (жиров и холестерина) в артериях рук. Это затрудняет перенос крови кислородом и питательными веществами к тканям в этих областях.
Если ваши артерии сужены или заблокированы бляшками или сгустками крови, кровь не может проходить для питания органов и других тканей. Это вызывает повреждение и, в конечном итоге, гангрену.
ЗПА широко известна как заболевание кровотока, поражающее ноги, а иногда и руки. Заболевание периферических артерий включает боль при использовании рук, например, боль и судороги при вязании, письме или выполнении других ручных действий.
Если заболевание периферических артерий прогрессирует, боль может возникать даже в состоянии покоя или в положении лежа. Он может быть достаточно интенсивным, чтобы нарушить сон.
По словам NHS, первым шагом к снижению уровня холестерина является поддержание здоровой сбалансированной диеты.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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