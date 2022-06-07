Что может произойти с организмом, если начинать день с прогулки
Научные данные говорят, что привычка начинать день с прогулки является одной из самых полезных для укрепления здоровья.
В частности, прогулка пешком пять раз в неделю в течение 30 минут может укрепить иммунную систему, мышцы и суставы, высвободить эндорфины, улучшить состояние сердца, снизить высокое кровяное давление, депрессию и тревогу, а также повысить метаболизм.
Улучшение когнитивных функций. По словам ученых, утренняя прогулка поддерживает ясность ума и способность концентрироваться. Известно, например, что пожилые люди, которые начинают свой день с прогулки, демонстрируют более качественные когнитивные функции по сравнению с теми, кто этого не делает.
Увеличение потребления кислорода. Выход на прогулку на свежем воздухе автоматически означает для организма повышенное потребление кислорода. Это благоприятно сказывается на головном мозге, снижает уровень стресса, тревожности.
Улучшение сна. Утренняя прогулка также может помочь лучше спать ночью. Это может быть связано с гормоном сна мелатонином, который выделяется в достаточном количестве только в том случае, если организм получает достаточное количество солнечного света в течение дня.
Улучшение настроения. Ходьба в течение 10-20 минут стимулирует более интенсивное выделение эндорфинов, которые стабилизируют вегетативную нервную систему и уравновешивают негативные чувства.
Снижение веса. 30-минутная пешая прогулка в умеренном темпе может сжечь до 150 килокалорий. Кроме того, ходьба укрепляет мышцы, снижает тягу к сладкому. Если регулярно начинать свой день с нее, это поспособствует избавлению от лишних килограммов.
Защита от болезней. Привычка ходить пешком может укрепить иммунную систему, помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет. Установлено, что 30 минут ходьбы ежедневно снижают риск сердечных заболеваний на 19 процентов. Также пешие прогулки эффективны для снижения уровня сахара в крови.
Улучшение при болях в спине. Движение хорошо помогает при проблемах со спиной. Особенно по утрам, когда в организме из-за пробуждения от сна повышается уровень кортизола (гормона стресса), усиливая дискомфортные и болезненные состояния. Физическая активность обеспечивают его быстрое расщепление, в результате напряжение и боль уходят.
Что важно. Отправляться на прогулку следует куда-нибудь в парк. Доказано, что природные пейзажи оказывают успокаивающее действие на тело и разум, снижают кровяное давление.
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