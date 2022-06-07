Искажение запаха сигнализируют о «повышенном» уровне холестерина
Холестерин сам по себе не вреден. Воскообразное вещество помогает строить здоровые клетки. Однако высокий уровень холестерина, из-за которого у вас слишком много холестерина в крови, может закупорить артерии, что может оказаться опасным для жизни. К сожалению, высокий уровень холестерина обычно не выдает тревожных сигналов, что делает его пагубным.
Все больше доказательств связывают высокий уровень холестерина с заметными изменениями в организме. Некоторые из наиболее заметных изменений попадают в категорию сенсорных дисфункций, а именно обоняние и тест.
"Два нарушения обоняния связаны с «более высоким» уровнем холестерина. Ученые выявили связь между дисфункцией вкуса и обоняния и концентрацией холестерина в крови", - говорит кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.
Исследователи зафиксировали различия в концентрации общего холестерина в группах с разным обонятельным и вкусовым статусом после поправки на возраст, пол, образование, профессию, курение, употребление алкоголя, ожирение и наличие в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний, рака и травм головы.
«Ухудшение обоняния и вкуса было связано с более высокой концентрацией общего холестерина. Связь между хемосенсорной дисфункцией и концентрацией общего холестерина была более выраженной у участников моложе 60 лет и у некурящих по сравнению с их коллегами. В исследовании хемосенсорная дисфункция была связана с более высокими концентрациями общего холестерина в сыворотке».
Ранее Медикфорум писал о признаках высокого сахара.
Оставить комментарий