Искажение запаха сигнализируют о «повышенном» уровне холестерина

"Два нарушения обоняния связаны с «более высоким» уровнем холестерина. Ученые выявили связь между дисфункцией вкуса и обоняния и концентрацией холестерина в крови", - говорит кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.

«Ухудшение обоняния и вкуса было связано с более высокой концентрацией общего холестерина. Связь между хемосенсорной дисфункцией и концентрацией общего холестерина была более выраженной у участников моложе 60 лет и у некурящих по сравнению с их коллегами. В исследовании хемосенсорная дисфункция была связана с более высокими концентрациями общего холестерина в сыворотке».