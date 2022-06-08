Какие изменения с ногтями говорят о проблемах со здоровьем: объясняет врач
Белые пятна на ногтях, вопреки бытующему мнению, не говорят о плохом снабжении минералами. Как на самом деле следует интерпретировать изменения ногтей, объясняет врач-дерматолог Григорий Гольдин.
Белые пятна на ногтях. Долгое время их связывали с предполагаемым дефицитом кальция, но такие пятна на самом деле являются воздушными карманами, появляющимися чаще всего из-за небольших травм. С косметической точки зрения белые полоски и точки на ногтях, но фактически они совершенно безвредны.
Желтые пятна и ямки. На пластинах могут появляться коричневато-желтые, словно масляные пятна. По словам Гольдина, такое изменение ногтей – один из признаков псориаза, аутоиммунного заболевания с характерными пятнами на коже. Также при псориазе на поверхности ногтей могут появляться углубления. Заметив эти признаки, следует обратиться к специалистам.
Форма ложки. Ногтевая пластина становится впалой как желоб, загибаясь внутрь и визуально напоминая ложку – подобное изменение известно как койлонихия. Спусковым крючком для него обычно является дефицит железа, анемия. Нужно ли говорить о том, что эти проблемы следует обязательно решать?
Ломкость. Если ногти становятся слишком тонкими и ломкими, это часто бывает связано с недостатком минеральных веществ в рационе. Но ломкие ногти также могут указывать на проблемы с щитовидной железой, поэтому нужно понаблюдать, нет ли и других возможных признаков дисфункции железы.
Желтоватые, утолщенные ногти. Обычное подобное изменение вызывается грибковой инфекцией, которая, в свою очередь, может говорить об ослабленной иммунной системе или нарушенном кровообращении. Причинами такого нарушения может быть атеросклероз (размножение холестериновых бляшек внутри артерий и сосудов) или диабет. Грибок ногтей необходимо лечить в срочном порядке. Заодно необходимо выяснять причину, вызывавшую грибковую инфекцию.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что походка человека может говорить о проблемах со здоровьем.
Григорий Гольдин
Здоровье
врач-дерматокосметолог, дерматохирург
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