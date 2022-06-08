Неправильная чистка зубов приводит к инсульту, болезням сердца и слабоумию - врач

«Нам с рождения внушают, что поддержание наших зубов и десен в отличной форме важно для здоровья полости рта. Однако многие люди не будут знать о более серьезных проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть в результате несоблюдения надлежащей гигиены полости рта».

«Наши тела сложны, и различные части наших систем тесно взаимодействуют друг с другом, даже если мы не всегда можем это осознавать», — добавила она. Например, язва во рту или ретинированный зуб могут дать неприятным бактериям идеальное окно для проникновения в наши кровотоки, что вызовет больше проблем в будущем. Жизненно важно, чтобы мы все внимательно следили за здоровьем полости рта и были настороже в отношении признаков того, что что-то может быть не так».

Сердечно-сосудистые заболевания или инсульт.

Респираторные проблемы

Сепсис

Деменция

Проблемы с пищеварением