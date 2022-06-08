Неправильная чистка зубов приводит к инсульту, болезням сердца и слабоумию - врач
Многие из нас сделают все возможное, чтобы избежать ненужных пломб или, что еще хуже, лечения корневых каналов. Но есть еще большие риски, связанные с плохой гигиеной полости рта, которые могут привести к летальному исходу.
Стоматолог обнаружил удивительные способы, которыми неправильная чистка зубов может повлиять на общее состояние здоровья — от затрудненного дыхания до заражения крови.
Серьезные заболевания, такие как инсульты, болезни сердца и слабоумие, могут возникнуть из-за отсутствия стоматологической помощи.
Терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум о связи между здоровьем зубов и болезнями сердца и сосудов.
«Нам с рождения внушают, что поддержание наших зубов и десен в отличной форме важно для здоровья полости рта. Однако многие люди не будут знать о более серьезных проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть в результате несоблюдения надлежащей гигиены полости рта».
Одна из основных причин, по которой мы следим за гигиеной полости рта, заключается в том, что во рту живут миллионы бактерий. Хотя большинство из них не представляют серьезной опасности для нашего здоровья, некоторые неприятные бактерии могут попасть в наш кровоток через десны.
«Наши тела сложны, и различные части наших систем тесно взаимодействуют друг с другом, даже если мы не всегда можем это осознавать», — добавила она. Например, язва во рту или ретинированный зуб могут дать неприятным бактериям идеальное окно для проникновения в наши кровотоки, что вызовет больше проблем в будущем. Жизненно важно, чтобы мы все внимательно следили за здоровьем полости рта и были настороже в отношении признаков того, что что-то может быть не так».
Вот пять серьезных заболеваний, которые могут возникнуть из-за плохой гигиены полости рта:
- Сердечно-сосудистые заболевания или инсульт.
- Респираторные проблемы
- Сепсис
- Деменция
- Проблемы с пищеварением
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