Бессонница: сладкое лакомство перед сном, которое поможет вам уснуть

«Сырой мед стимулирует мелатонин и отключает орексин в организме, химическое вещество, которое заставляет нас чувствовать себя острыми и бдительными. Кружка горячей воды с лимоном и медом — отличный вечерний напиток для успокоения тела и расслабления перед сном». Она также одобрила другие закуски и напитки, которые могут помочь. Вишня хорошо известна как один из лучших продуктов для сна, поскольку она естественным образом содержит мелатонин — химическое вещество, которое контролирует внутренние часы организма, регулирующие сон»», - говорит диетолог.

Острая бессонница может длиться от одной ночи до нескольких недель, в то время как хронические больные не могут спать три ночи в неделю в течение как минимум трех месяцев. Хотя существует множество способов улучшить свой режим сна, включая как физические, так и умственные упражнения.Есть доказательства того, что определенные продукты могут улучшить или нарушить сон.Бананы содержат магний и калий, которые являются естественными мышечными релаксантами, а также содержат углеводы, которые способствуют сну, утверждает Пономарева.Ранее МедикФорум писал о самых полезных овощах.