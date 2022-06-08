Бессонница: сладкое лакомство перед сном, которое поможет вам уснуть
Без полноценного ночного отдыха мы можем чувствовать себя истощенными на следующий день, изо всех сил пытаясь справиться с работой или другими задачами. Однако для пятой части из нас это обычное явление, из-за чего каждый отход ко сну кажется рутиной.
Острая бессонница может длиться от одной ночи до нескольких недель, в то время как хронические больные не могут спать три ночи в неделю в течение как минимум трех месяцев. Хотя существует множество способов улучшить свой режим сна, включая как физические, так и умственные упражнения.
Есть доказательства того, что определенные продукты могут улучшить или нарушить сон.
Диетолог Василиса Пономарёва порекомендовала специально для МедикФорум значение популярной сладкой пищи, которая помогает уснуть.
«Сырой мед стимулирует мелатонин и отключает орексин в организме, химическое вещество, которое заставляет нас чувствовать себя острыми и бдительными. Кружка горячей воды с лимоном и медом — отличный вечерний напиток для успокоения тела и расслабления перед сном». Она также одобрила другие закуски и напитки, которые могут помочь. Вишня хорошо известна как один из лучших продуктов для сна, поскольку она естественным образом содержит мелатонин — химическое вещество, которое контролирует внутренние часы организма, регулирующие сон»», - говорит диетолог.
Бананы содержат магний и калий, которые являются естественными мышечными релаксантами, а также содержат углеводы, которые способствуют сну, утверждает Пономарева.
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