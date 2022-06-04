Бессонница: продукты, которые «могут не давать вам уснуть» - врач

«Поменьше употребляйте переработанные углеводы (хлеб, макароны и рис), которые вызывают энергетические сбои, и жирную пищу, поскольку стимуляция выработки кислоты в желудке может привести к изжоге и расстройству желудка. Помните, что избыток еды вызывает сонливость», — говорит диетолог-нутрициолог Игорь Строков, специально для МедикФорум. «Даже если вы знаете, что вам следует избегать кофе и крепкого чая, вы можете саботировать свой сон более скрытыми источниками кофеина, такими как шоколад».

Люди должны избегать сыров с высоким содержанием жира, куриных крылышек или жареной во фритюре рыбы, посколькуВам следует избегать обильной еды и острой пищи непосредственно перед сном, так как это может привести к дискомфорту и расстройству желудка. Это вызывает изменение температуры тела, которое может сбить с толку мозг, поскольку температура тела естественным образом падает по мере приближения времени сна.Всем нужно разное количество сна. В среднем, взрослым требуется от семи до девяти часов, а детям — от девяти до 13 часов. Малышам и младенцам необходимо от 12 до 17 часов сна каждый день. Не существует правильного количества сна, которое должно быть у всех. Сон — это естественный процесс, который не находится под нашим контролем. Наши тела берут то, что им нужно. В краткосрочной перспективе наш организм изменит тип и качество сна, чтобы мы оставались здоровыми.Ранее Медикфорум писал о камнях в желчном пузыре.